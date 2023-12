Il quarto di finale di Wimbledon Nick Kyrgios è stato convocato in tribunale per la presunta aggressione alla sua ex fidanzata: I media australiani riportano

Alla richiesta di informazioni sulla comparsa in tribunale di martedì, la polizia australiana ha dichiarato alla CNN: "L'ACT Policing può confermare che un 27enne di Watson dovrà affrontare la corte dei magistrati dell'ACT il 2 agosto in relazione a un'accusa di aggressione comune a seguito di un incidente avvenuto nel dicembre 2021".

L'avvocato Jason Moffett, che rappresenterebbe Kyrgios, ha dichiarato al Canberra Times, che ha riportato per primo la notizia, di essere stato informato sulla vicenda, che si è svolta "nel contesto di una relazione domestica". Moffett ha detto che il suo cliente è consapevole dell'accusa.

"La natura delle accuse è seria e il signor Kyrgios le prende molto sul serio", ha dichiarato Moffett al Canberra Times.

"Dato che la questione è di fronte al tribunale... non ha commenti da fare in questa fase, ma in tempo utile rilasceremo un comunicato stampa", ha aggiunto Moffett.

In seguito alla notizia che Kyrgios è stato ufficialmente accusato, il suo legale ha chiarito in una dichiarazione inviata alla CNN: "Al momento, le accuse non sono considerate come fatti dalla Corte e il signor Kyrgios non è considerato accusato di un reato fino alla prima udienza.

"Fino a quando la Corte non accetterà formalmente che la Procura procederà con un'accusa, e che l'accusa davanti alla Corte sarà applicata alla persona citata a comparire, potrebbe essere fuorviante per il pubblico descrivere la citazione in qualsiasi altro modo che non sia un'ingiunzione formale a comparire per affrontare le accuse, la cui natura precisa non è certa al momento né confermata né dalla Procura né dal signor Kyrgios".

Kyrgios, che mercoledì affronterà il cileno Cristian Garín a Wimbledon, ha raggiunto il suo primo quarto di finale del Grande Slam in sette anni.

"Siamo stati messi al corrente del procedimento legale che coinvolge Nick Kyrgios in Australia e, poiché è in corso, non siamo in grado di fare commenti", ha dichiarato un portavoce dell'All England Club in una dichiarazione inviata alla CNN, aggiungendo che Kyrgios rimane in programma per il suo incontro di quarti di finale di mercoledì.

Correzione: Questa notizia è stata aggiornata per precisare che Kyrgios è stato convocato in relazione all'accusa.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com