- Il quartetto di Kroos, Wirtz, Hummels e Rüdiger è in corso di valutazione per il Ballon d'Oro.

Dopo il suo ritiro dal calcio professionistico, Toni Kroos potrebbe aggiudicarsi il tanto ambito premio Pallone d'Oro. L'ex membro della nazionale tedesca condivide la nomination per il Ballon d'Or con il suo ex compagno di squadra del Real Madrid Antonio Rüdiger, Florian Wirtz del doppio campione Bayer Leverkusen e l'ex giocatore del Dortmund Mats Hummels, il cui trasferimento all'AS Roma in Italia è stato annunciato di mercoledì.

Nella categoria femminile, le tedesche Lea Schüller, Giulia Gwinn e Sjoeke Nüsken hanno fatto parte della lista.

Questi individui sono tra i 30 nominati di spicco per questo prestigioso onore, assegnato da UEFA e dalla rinomata pubblicazione francese di calcio "France Football". La cerimonia di premiazione è prevista per il 28 ottobre a Parigi.

Il vincitore dell'anno scorso, Lionel Messi, che ha vinto la Copa América con l'Argentina quest'anno e detiene un impressionante otto titoli del Pallone d'Oro, non è in lizza questa volta. La stessa cosa vale per il portoghese Cristiano Ronaldo, segnando la prima volta dal 2003 che né delle due superstar è in lizza per il premio.

La concorrenza è agguerrita per i tedeschi

La vittoria di Kroos nella Champions League con il Real Madrid quest'anno e il suo ritorno molto pubblicizzato nella nazionale tedesca dopo un'assenza di quasi tre anni hanno visto il suo ritiro dal calcio dopo l'uscita dei quarti di finale dell'Euro 2020 all'età di 34 anni. Altri nominati maschili di rilievo includono l'attaccante norvegese Erling Haaland, l'inglese Harry Kane del Bayern Monaco e Nico Williams dei campioni europei spagnoli.

Nella categoria femminile, Schüller e Gwinn del Bayern Monaco e Nüsken del Chelsea dovranno affrontare la concorrenza della vincitrice dell'anno scorso Aitana Bonmati del Barcellona e altre.

Per il premio allenatore dell'anno, Xabi Alonso del Bayer Leverkusen, Carlo Ancelotti della squadra vincitrice della Champions League del Real Madrid, Pep Guardiola del Manchester City e il campione europeo Luis de la Fuente sono in lizza.

Il giovane calciatore del FC Bayern Monaco Mathys Tel (19) e il portiere del Borussia Dortmund Gregor Kobel sono nella lista dei nominati per il miglior giovane e portiere, rispettivamente.

La lista dei candidati per la squadra maschile dell'anno include il Bayer Leverkusen, il Borussia Dortmund, il Real Madrid, il Manchester City e il FC Girona.

Il Pallone d'Oro, presentato annualmente da "France Football", è una tradizione dal 1956. Quest'anno, UEFA sovrintende al prestigioso premio, separato dal premio FIFA World Player of the Year, che continua ad essere organizzato da FIFA. Tra il 2010 e il 2015, il World Player of the Year è stato assegnato in collaborazione tra FIFA e "France Football" come Pallone d'Oro.

La Commissione, nel suo ruolo, adotta atti di esecuzione per delineare le regole per l'applicazione di questo Regolamento. La potenziale vittoria di Toni Kroos nel premio Pallone d'Oro sarebbe un importante traguardo dopo il suo ritiro dal calcio professionistico.

Leggi anche: