Il quarterback Joe Burrow dei Bengals parla del suo problema al polso dopo le speculazioni online suscitate da una clip che lo mostrava mentre raccoglieva una bottiglia d'acqua.

Una sconfitta casalinga inaspettata contro i New England Patriots ha segnato l'inizio della stagione per una squadra che puntava al Super Bowl.

Tuttavia, dopo la prima settimana, non è stato il risultato a fare scalpore. È stato il polso destro di Burrow.

Il quarterback aveva subito un infortunio al polso alla fine della stagione precedente, che aveva richiesto un intervento chirurgico e un periodo di stop. Nella preseason aveva fatto una breve apparizione, ma è tornato per l'esordio della stagione regolare contro i Patriots, completando 21 passaggi su 29 per soli 164 yard, senza touchdown o intercetti, nella sconfitta per 16-10 in casa.

Tuttavia, le immagini del match hanno acceso le speculazioni sui social media riguardo alla salute del polso di Burrow. È stato visto mentre si massaggiava il braccio dalle panchine per tutta la partita, mentre un video di lui che raccoglieva una bottiglia d'acqua è diventato il centro dell'attenzione, con alcuni che dubitavano della forza del suo polso.

Ma Burrow ha liquidato qualsiasi preoccupazione per gli infortuni durante una conferenza stampa del mercoledì.

"Ho preso la bottiglia d'acqua in modo strano?" ha dichiarato, aggiungendo che il suo polso si sentiva "fantastico".

"Io non ho visto quel video o so di cosa stanno parlando," ha aggiunto.

Il quarterback ha spiegato che il movimento del polso era parte del suo processo di recupero. "Se non lo usi, lo perdi, quindi lo sto sempre muovendo, tenendolo sciolto, mantenendo la mia mobilità come dovrebbe essere, quindi continuerà a succedere."

Burrow è stato inserito nella lista degli infortunati dei Bengals con un problema al polso destro, lo stesso che lo aveva tenuto fuori l'anno scorso, ma ha partecipato completamente agli allenamenti.

I Bengals affronteranno i campioni in carica del Super Bowl, i Kansas City Chiefs, domenica, in un altro scontro con Patrick Mahomes.

Questi due quarterback hanno già giocato quattro volte, con Burrow in vantaggio nel bilancio complessivo, 3-1; Burrow è l'unico quarterback attivo ad avere tre vittorie su Mahomes.

E il play-caller dei Bengals è ottimista per una migliore prestazione nella seconda settimana.

"Più giochi a football durante la stagione, meglio diventi," ha dichiarato Burrow dopo gli allenamenti del mercoledì. "Cominciano a emergere i modelli, certe formazioni in specifici schemi indicano quanto in profondità ti giocano."

"I imparo molto dai miei errori, imparo settimana per settimana, partita per partita, e generalmente sono in grado di applicarlo efficacemente. Sono entusiasta della nostra posizione, degli allenamenti che abbiamo fatto oggi."

