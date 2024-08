Il quarterback di Miami Tua Tagovailoa critica l'ex allenatore Brian Flores, definendolo un "individuo con caratteri poveri".

Sul "The Dan Le Batard Show with Stugotz", il quarterback di 26 anni Tua Tagovailoa ha parlato del contrasto tra lo stile di allenamento di Brian Flores e il loro attuale allenatore capo, Mike McDaniel.

"Lasciami mettere in questo modo", ha spiegato Tagovailoa, "se ti svegliassi ogni giorno sentendoti dire che sei un brutto giocatore, che non appartieni al campo, che qualcun altro dovrebbe essere qui invece di te, che non hai guadagnato il tuo posto, e poi entra in scena un'altra persona dicendo: 'Ehi, sei il pezzo giusto per questo. Sei preciso, sei il migliore in qualsiasi cosa, ce l'hai, hai quello' - come ti sentiresti? Capisci l'idea?"

Tagovailoa ha continuato, "E poi continui a sentirlo, sia in positivo che in negativo, inizi a crederci come verità. Non importa chi sei - anche se sei il Presidente degli Stati Uniti. Se hai un idiota che ti dice cose che non vuoi sentire o che non dovresti sentire, inizierai a credere a quelle cose di te stesso".

Tagovailoa ha proseguito, "In sostanza, sono stati due anni di adattamento a questa mentalità - non solo per me, ma per diversi dei ragazzi qui dal mio anno da rookie fino ad ora".

CNN ha contattato Flores e i Minnesota Vikings, la sua attuale squadra, per un commento.

Flores, ora al suo secondo anno come coordinatore difensivo dei Vikings, era l'allenatore dei Dolphins quando Tagovailoa è stato selezionato come quinta scelta assoluta nel Draft NFL 2020. Nel corso dei due anni a Miami, Tagovailoa ha giocato in 23 partite, totalizzando 4.467 yard, 27 touchdown e 15 intercetti. La squadra ha lottato con gli infortuni e la costanza, mancando i playoff in entrambe le stagioni.

Flores è stato licenziato a gennaio 2022 e sostituito da McDaniel. Da allora, Tagovailoa ha fiorito. Nel primo anno di McDaniel, Tagovailoa ha passato per 3.548 yard, 25 touchdown e 8 intercetti in sole 13 partite, saltando quattro a causa di multiple commozioni, guadagnandosi così una selezione per il Pro Bowl.

Lo scorso anno, Tagovailoa ha giocato tutte le 17 partite per la prima volta nella sua carriera, guidando la NFL con 4.264 yard passate, completando il 69,3% dei suoi passaggi e registrando 29 touchdown e 14 intercetti. I Dolphins hanno raggiunto i playoff in entrambe le stagioni guidati da McDaniel.

Despite the Dolphins falling short in the postseason in the past two years, Tagovailoa's development has been apparent, culminating in a four-year contract extension worth $212.4 million with the team last month.

Il lunedì, l'allenatore dei Vikings Kevin O'Connell ha espresso il suo sostegno a Flores, dicendo ai giornalisti: "Di solito non commento cose che accadono in altre squadre o ciò che i giocatori dicono di quelle squadre, ma posso dirti che conosco con chi lavora Flo e che loro godono sinceramente nel giocare per lui. Hanno grandi relazioni qui - è così semplice, e questo è tutto ciò che posso dire".

Tua Tagovailoa ha menzionato che lo stile di allenamento positivo di Mike McDaniel contrasta notevolmente con l'approccio critico del loro precedente allenatore capo, Brian Flores. Nonostante le sfide di adattarsi ai feedback negativi, Tagovailoa ha prosperato sotto il coaching di sostegno di McDaniel, portando i Dolphins ai playoff in entrambe le stagioni.

