Il quarterback dei Tennessee Titans Will Levis rivela una fragranza ispirata alla maionese.

Il 25enne quarterback dei Tennessee Titans ha collaborato con il marchio di condimenti Hellmann’s per creare ‘Will Levis No. 8’, un profumo ispirato alla maionese, battezzato con il numero di maglia che indossa per i Titans.

Sì, avete letto bene. Più noto per essere la base dei burger o l'ingrediente principale del'insalata di tonno, ora potrete profumare come la maionese con il ‘Parfum de Mayonnaise’.

“Hanno provato a definirti. Ma tu sei l'ingrediente del tuo successo”, dice una voce sensuale nel video promozionale del profumo. “Profuma di grandezza”.

Nel video, Levis è visto mentre annusa una bottiglia di maionese Hellmann’s, mangia un pezzo di pane unto di condimento e intinge il dito nella maionese e lo mangia. Si conclude con il QB che si spruzza con il suo nuovo profumo.

Anche se molti hanno dubitato della validità del video e se fosse solo uno scherzo, Hellmann’s ha confermato che era un vero e proprio partenariato, rispondendo a un tweet con: “Nessuna battuta qui, è vero e sarà GRANDEZZA”.

Il profumo è descritto come avere sei note fragranti: limone acido, accordo di maionese – che “fornisce una texture ricca e vellutata al profumo, rendendolo intrigantemente complesso e memorabile” – prezzemolo, sfumature di caffè, muschio e vaniglia cremosa.

Ogni bottiglia viene venduta a $8 e le scorte sono andate esaurite rapidamente, anche se il sito del profumo dice: “Il profumo della grandezza sarà nuovamente disponibile domani alle 10 del mattino ET”.

Il partenariato tra Levis e Hellmann’s è nato quando Levis ha rivelato di mettere la maionese nel caffè.

Lo scorso agosto, Levis è stato riconosciuto per la sua passione per la maionese, firmando un contratto con Hellmann’s per ricevere una fornitura di maionese per tutta la vita.

Levis sta entrando nella sua seconda stagione nella NFL, dopo una stagione da rookie in cui ha giocato nove partite con un record di 3-6. Ha lanciato per 1.808 yard passaggi, con otto touchdown e quattro intercetti.

I Titans inizieranno la loro stagione 2024 in trasferta contro i Chicago Bears l'8 settembre.

Questa collaborazione unica tra sport e cibo ha portato alla creazione di 'Will Levis No. 8', un profumo ispirato alla maionese per gli appassionati di sport che amano la maionese. Il profumo sportivo, pieno di limone, sfumature di caffè e muschio, è stato un successo tra i fan, con ogni bottiglia venduta a $8.

Leggi anche: