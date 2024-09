Il quarterback dei Green Bay Packers Malik Willis decide di non lanciare un passaggio in un momento critico, dopo l'incidente del centro sputando la palla.

Nel primo incontro della stagione, il quarterback titolare dei Packers, Jordan Love, ha subito un infortunio al ginocchio durante lo scontro con i Philadelphia Eagles, avvenuto in Brasile. Di conseguenza, il nuovo riserva Malik Willis è entrato in gioco quando i Packers sono tornati al Lambeau Field. Dopo aver fatto parte del gruppo solo per tre settimane, a seguito di un scambio dai Tennessee Titans il 26 agosto, Willis ha dimostrato una notevole adattabilità nella sua prima prestazione.

Tuttavia, la situazione per Willis è cambiata durante il secondo quarto, con i Packers bloccati sulla terza e dieci. Il centro Josh Myers è sembrato vomitare sul campo proprio prima di passare il pallone a Willis. Invece di seguire la procedura standard e lanciarlo, Willis ha optato per correre poco dopo aver guadagnato circa tre yard prima di essere placcato. L'allenatore dei Packers, Matt LaFleur, ha rivelato che Willis aveva scelto di correre perché Myers aveva vomitato sulla palla da football.

LaFleur è rimasto scioccato dalla rivelazione, commentando: "Ho chiesto a Malik perché non aveva lanciato la palla in quella terza down e mi ha detto che Josh aveva vomitato sulla palla. Ho pensato: 'È la prima volta che sento una cosa del genere!'"

L'arbitro si è avvicinato a LaFleur, dicendo che avevano notato Myers vomitare sulla palla e chiedendo se dovevano sostituirlo la prossima volta che accadeva, a cui LaFleur ha acconsentito, riconoscendo che giocare in terza down con una palla coperta di vomito era un'esperienza del tutto nuova.

Dopo la partita, Myers ha confessato di aver sentito qualcosa bloccata in gola prima del snap e si è chiesto se fosse legato alle bevande per gli elettroliti fornite ai giocatori. Comunque, Myers ha perseverato e ha completato il suo compito nonostante il suo stato di nausea.

"Io devo fare il mio lavoro", ha dichiarato Myers in seguito, come riportato da USA TODAY. "Se faccio un sack, non importa se sto vomitando. Devo bloccarlo. Ero tipo 'Oh mio Dio, non posso non bloccare questo ragazzo ora. Devo farlo'. I soli pensieri che avevo erano bloccare e assicurarmi che non andasse storto."

In modo sorprendente, i Packers hanno offerto una prestazione eccezionale e hanno sconfitto i Colts 16-10, assicurandosi il loro posto a 1-1 e diventando la prima squadra NFL a raggiungere 800 vittorie complessive.

Willis ha eccelso nella sua prima partenza, completando 12 dei suoi 14 tentativi per 122 yard e catturando il suo primo touchdown NFL. Ha anche giocato un ruolo chiave nel gioco a terra dominante di Green Bay, che ha accumulato 261 yard nel giorno, con il running back Josh Jacobs che ne ha guadagnati 151 su 32 portate in una prestazione eccezionale, mentre Willis ha contribuito con altre 41 yard.

Il quarterback dei Colts, Anthony Richardson, è stato 17-34 per 204 yard, un touchdown e tre intercetti. Il record dei Colts ora è di 0-2, dopo la loro stretta sconfitta contro gli Houston Texans nella prima settimana.

Malgrado le circostanze insolite, Malik Willis ha dimostrato resilienza nel suo primo

