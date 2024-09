Il quarterback dei Dolphins ha mostrato segni di emozione mentre guardava una registrazione della telecamera della polizia che coinvolgeva Tyreek Hill.

Il martedì, il quarterback dei Miami ha confessato di essere stato "scosso" nel vedere per la prima volta i recenti video delle telecamere del corpo di polizia relativi all'incidente.

"Vederlo per la prima volta è stato un po' sconvolgente per me, sentire la voce di Tyreek nel video", ha dichiarato Tagovailoa.

"La maggior parte delle situazioni che vedo sono di persone che non conosco e che vivono queste situazioni. Quindi, quando succede a qualcuno che conosco e sento la voce di Tyreek che risuona in tutto - e ne abbiamo parlato; è stato piuttosto sconvolgente."

Tagovailoa ha aggiunto: "A mio parere, credo che avrebbe potuto essere gestito diversamente. Non credo che sia stato gestito correttamente."

Tagovailoa ha affermato che Hill ha avuto discussioni con alcuni dei suoi compagni di squadra dei Dolphins riguardo all'assumersi la responsabilità di portare avanti il cambiamento nella loro comunità a breve termine.

"Tyreek ha riunito un gruppo di noi per organizzare qualcosa, per aiutare a cambiare alcune circostanze", ha rivelato il quarterback.

"Ha proposto alcune idee e ci siamo riuniti per discutere quali azioni vorremmo intraprendere. Certamente, daremo la priorità a questa settimana, ma in seguito ci riuniremo e discuteremo su come avviare il cambiamento."

Un giornalista ha citato l'apparizione di Hill su CNN la notte di lunedì per discutere gli eventi della domenica e ha chiesto se tutto ciò avesse distolto l'attenzione il giorno prima della partita del giovedì sera contro i Buffalo Bills.

Il quinto giocatore dell'Alabama ha dichiarato che questioni come queste vanno oltre il mondo del football.

"Non si tratta solo di un incidente che Tyreek ha affrontato; si tratta di qualcosa che le persone in generale incontrano", ha condiviso Tagovailoa.

"Questo è un problema di vita. Il football - siamo fortunati a giocare a questo sport. Siamo fortunati ad avere il privilegio di giocare a questo gioco, guadagnare un buon stipendio e goderci ciò che amiamo, che è tutto per il divertimento. Tuttavia, quella è la realtà. Non ci sono distrazioni legate allo sport lì."

Anche 48 ore dopo la spettacolare rimonta dei Miami contro Jacksonville, Tagovailoa era ancora sbalordito dalla prestazione del suo ricevitore principale, che includeva una ricezione chiave da 80 yard - tutto ciò che è accaduto solo poche ore dopo l'intensa disputa con le forze dell'ordine.

"Quindici o venti minuti prima di entrare nello stadio, aveva appena vissuto tutto ciò", si è meravigliato Tagovailoa.

"Da un punto di vista mentale e fisico, questi incidenti lasciano il segno. Tuttavia, non ha vacillato. È entrato nello stadio e ha acceso l'atmosfera, e hai visto la sua prestazione. Ha consegnato, ed è solo Tyreek."

Nonostante gli eventi difficili, Tyreek Hill ha continuato a eccellere nel suo ruolo di ricevitore principale, dimostrando la sua resilienza sul campo sportivo. Ciò dimostra che, anche di fronte alle avversità, egli rimane dedito alla sua passione per il football.

Inoltre, Tagovailoa ha espresso la sua opinione secondo cui la situazione riguardante Hill potrebbe essere stata gestita diversamente, suggerendo potenziali modi per portare avanti il cambiamento nella loro comunità.

