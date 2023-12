Il quarterback dei Cleveland Browns Deshaun Watson patteggia 20 delle 24 cause che lo accusano di cattiva condotta, dice l'avvocato degli accusatori

L'avvocato Tony Buzbee, che rappresenta tutti i 24 accusatori di Watson, ha annunciato martedì che tutte le cause, tranne quattro, sono state risolte e che i casi saranno archiviati una volta completate le pratiche.

"Stiamo lavorando sulle pratiche relative a questi accordi", ha dichiarato Buzbee in un comunicato. "Una volta fatto ciò, quei casi specifici saranno archiviati". I termini e gli importi degli accordi sono riservati. Non faremo ulteriori commenti sugli accordi o sui casi in questione".

Le cause intentate dalla prima accusatrice di Watson, Ashley Solis, e da altre tre donne saranno giudicate "a tempo debito", ha detto Buzbee.

La CNN ha contattato l'avvocato di Watson, Rusty Hardin, per un commento, ma non ha ancora ricevuto risposta.

Nel frattempo, Watson rimane sotto inchiesta da parte della NFL, che potrebbe sospenderlo se scoprisse che ha violato la politica di condotta personale della lega. I funzionari della NFL hanno incontrato Watson per tre giorni a maggio e hanno richiesto un ulteriore giorno, ha dichiarato Hardin alla CNN all'inizio del mese.

La NFL ha dichiarato alla CNN che "gli sviluppi di martedì non hanno alcun impatto sul processo disciplinare contrattato collettivamente".

Nel mezzo delle accuse, Watson è stato scambiato dagli Houston Texans ai Cleveland Browns, ricevendo, secondo quanto riportato da ESPN, un contratto quinquennale completamente garantito da 230 milioni di dollari, che è il contratto garantito più alto mai assegnato a un giocatore della NFL.

I Browns hanno difeso la decisione di ingaggiare Watson - che all'epoca stava affrontando 22 cause per cattiva condotta - affermando di aver condotto in precedenza una "valutazione completa".

All'inizio di questo mese, Katy Williams, un'ex massaggiatrice di Houston, ha presentato la 24a causa contro Watson.

La Williams afferma di aver avuto due incontri con Watson nel suo appartamento nell'agosto 2020. La prima sessione è stata professionale, secondo la denuncia, ma durante la seconda l'uomo si è esposto e ha messo in atto una condotta sessuale indesiderata.

Hardin ha risposto alla presentazione della causa di Williams, dichiarando alla CNN all'inizio del mese: "Non siamo in grado di rispondere alla nuova causa in questo momento. Il nostro team legale non ha avuto il tempo di indagare su questo nuovo deposito e non aveva sentito il suo nome fino ad oggi. Deshaun continua a negare di aver fatto qualcosa di inappropriato con i querelanti".

A marzo, due diverse giurie del Texas hanno rifiutato di accusare Watson dopo aver indagato sulle accuse a suo carico.

La prima, nella contea di Harris, ha indagato sulle accuse di molestie e cattiva condotta sessuale e ha concluso che non c'erano prove sufficienti per accusarlo di un reato. La seconda giuria, nella contea di Brazoria, ha esaminato le prove contenute in una denuncia penale che accusava Watson di cattiva condotta sessuale durante una seduta di terapia.

Amy Woodyatt, Jacob Lev e Ben Morse della CNN hanno contribuito a questo servizio.

Fonte: edition.cnn.com