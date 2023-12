Il quarterback dei Cincinnati Bengals, Joe Burrow, afferma che gli infortuni alla testa sono un rischio "intrinseco" del giocare nella NFL

Intervenuto mercoledì nel podcast di "The Colin Cowherd", il 25enne ha dichiarato che, pur avendo probabilmente subito almeno una commozione cerebrale nella sua carriera, non ha avuto effetti "duraturi" dai traumi alla testa.

Burrow ha ammesso che i colpi alla testa gli hanno fatto dimenticare il secondo tempo di una partita o addirittura l'intera partita.

"Si possono fare tutte le regole che si vogliono per rendere il gioco il più sicuro possibile, ma c'è un rischio e un pericolo intrinseco nel gioco del football", ha detto Burrow quando gli è stato chiesto se questi episodi di dimenticanza di parti o di intere partite abbiano creato ansia al vincitore dell'Heisman Trophy.

"Ci sono uomini di 90 chili che corrono a 20 miglia all'ora e cercano di staccarti la testa mentre sei fermo e cerchi di ignorarli e di trovare ricevitori aperti...". Questo fa parte del gioco, credo. Fa parte di ciò per cui abbiamo firmato.

"Ci si infortuna alla testa, ci si strappa il legamento crociato, ci si rompe un braccio. Questo è il gioco che facciamo, questa è la vita che viviamo, e siamo pagati profumatamente per questo. Quindi, credo che in ogni partita sappiamo a cosa andiamo incontro".

Risposta scherzosa

I commenti di Burrow arrivano poco meno di una settimana dopo che il quarterback dei Miami Dolphins Tua Tagovailoa è uscito dal campo contro i Bengals a causa di un trauma cranico.

Il video mostrava gli avambracci di Tagovailoa flessi e le dita contorte: un segno che il dottor Sanjay Gupta, neurochirurgo della CNN, ha definito una "risposta di scherma" e che può essere collegato a una lesione cerebrale.

A Tagovailoa è stata poi diagnosticata una commozione cerebrale. Quattro giorni prima, Tagovailoa sembrava aver subito un trauma cranico quando il suo casco ha colpito il manto erboso e si è alzato barcollando prima di essere portato negli spogliatoi per un controllo della commozione cerebrale.

I Dolphins avevano inizialmente annunciato che Tagovailoa non era in grado di rientrare in campo a causa di un trauma cranico, ma è tornato in campo nel terzo quarto e ha concluso la partita lanciando per 186 yard e un touchdown.

Tagovailoa ha dichiarato ai giornalisti dopo la partita di essere caduto sulla schiena prima che la testa colpisse il manto erboso, causando il blocco della schiena e il conseguente inciampo. Ha aggiunto che è stato valutato per una commozione cerebrale, ma alla fine è stato scagionato.

L'incidente ha portato a un'indagine da parte della NFL e della NFL Players Association (NFLPA) sul modo in cui è stato gestito l'infortunio di Tagovailoa e a una revisione dei protocolli di commozione cerebrale.

Mercoledì, secondo una fonte che ha familiarità con le discussioni tra le due parti, gli aggiornamenti del protocollo di commozione cerebrale potrebbero arrivare già giovedì.

"L'urgenza di farlo prima di domani è quella di avere nuovi protocolli per la partita di giovedì sera, in modo da poterli applicare prima della partita di domani sera", ha dichiarato la fonte alla CNN mercoledì.

I protocolli attuali impediscono a un giocatore di tornare in campo se presenta una "instabilità motoria grossolana" determinata da cause neurologiche.

Secondo la fonte, il nuovo obiettivo è che qualsiasi instabilità motoria grossolana sia motivo di allontanamento dal campo. "Se vedete un giocatore cadere e non essere in grado di rialzarsi a causa di un infortunio, non può tornare". Questo è il modo più semplice per descriverlo", ha detto la fonte.

La fonte ha fatto notare che i legali della lega e dell'associazione giocatori stanno discutendo, anche per quanto riguarda la definizione di instabilità motoria grave.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com