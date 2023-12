Il QB dei New York Giants Tommy DeVito si presenta in una pizzeria del New Jersey dopo una disputa sul compenso

La pizzeria Coniglio's Old Fashioned Pizzeria di Morristown, nel New Jersey, aveva inizialmente annunciato che il quarterback dei New York Giants si sarebbe presentato al ristorante martedì, salvo poi comunicare che l'evento era stato annullato a causa di un forte aumento del compenso richiesto per l'apparizione.

Questo, secondo la pizzeria, è avvenuto dopo la recente vittoria dei Giants sui Green Bay Packers.

"No @tommydevito NON sarà @coniglios questo martedì come inizialmente previsto", ha scritto Coniglio's domenica.

"Dopo la vittoria della scorsa settimana abbiamo ricevuto dal suo agente la notizia che il compenso per la sua apparizione sarebbe raddoppiato (da 10.000 a 20.000); siamo una piccola azienda a conduzione familiare e abbiamo deciso che 20.000 dollari erano un po' troppi per 2 ore. Ci scusiamo con chi aveva già acquistato un biglietto".

Secondo Darren Rovell di Action Network, l'agente di DeVito, Sean Stellato, ha dichiarato che lui e il suo cliente non hanno alzato il prezzo perché non è mai stato firmato un contratto, solo che Coniglio's ha prodotto uno screengrab di una conversazione in cui le due parti sembravano aver fatto un accordo informale per 10.000 dollari.

Ma tutto è bene quel che finisce bene, perché la leggenda di DeVito continua a crescere. "Tommy Cutlets", che si è guadagnato il soprannome grazie al popolare piatto italo-americano, ha fatto un cameo a sorpresa da Coniglio's martedì scorso - a quanto pare senza pagare, secondo Rovell.

"Era davvero importante per me", ha detto DeVito al New York Post a proposito della sua apparizione.

"C'erano molte cose in ballo in quel periodo - e molte persone che facevano cose diverse come parte della mia squadra.

"Alcune cose mi sono sfuggite, e non appena ne sono venuto a conoscenza - lunedì, quando mi è arrivata sul telefono - ho pensato: 'Dobbiamo andare lì, incontrarlo faccia a faccia, sistemare le cose, mangiare una pizza fantastica e divertirci'".

Nino Coniglio, proprietario della pizzeria, ha dichiarato al Post di essere dispiaciuto per la cattiva stampa ricevuta da DeVito a causa della cancellazione iniziale.

CNN Sport ha contattato Stellato e Coniglio per un commento.

Il ragazzo del posto fa del bene

DeVito, che ha guidato il drive vincente per ispirare i Giants nella recente vittoria sui Packers all'inizio del mese, e Stellato hanno abbracciato la loro eredità italiana mentre il quarterback è salito alla ribalta in questa stagione.

DeVito, un ragazzo del posto, vive ancora a casa con i genitori, la mamma gli fa ancora il letto ed è entrato nel campionato come un prospetto poco considerato.

Stellato ha già detto che DeVito è molto esigente riguardo alle società con cui si schiera, rassicurando che il quarterback non ha dimenticato da dove viene.

"È un ragazzo del posto che fa del bene. Gioca per la squadra della sua città e quello che sta facendo è incredibile per tutti gli abitanti del New Jersey, per tutti gli abitanti di New York e per tutti i tifosi dei Giants", ha aggiunto Stellato.

"È il simbolo degli sfavoriti".

Domenica i Giants hanno perso contro i New Orleans Saints per 24-6, con DeVito che ha lanciato 20 su 34 e 177 yard. New York si è mantenuta vicina fino all'intervallo, in svantaggio per 7-6, ma è stata messa fuori gioco nel secondo tempo, quando i Saints hanno conquistato la vittoria grazie a un'ottima prestazione di Derek Carr, che ha lanciato per 218 yard e tre touchdown.

Kristina Sgueglia, Ben Church e Abby Phillip della CNN hanno contribuito a questo servizio.

Fonte: edition.cnn.com