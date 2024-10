Il punto culminante settimanale di stile: Gigi Hadid si sfiora sulla passerella con un mini vestito fatto di nastro adesivo.

Il venerdì, Hadid ha sfoggiato il suo look al défilé di Vetements durante la Paris Fashion Week, avvolta in un rotolo di vivace nastro adesivo giallo e rosso con il logo DHL. Questo strumento pacchiano è stato trasformato in un mini abito senza spalline, abbinato a tacchi a spillo anch'essi intrappolati nello stesso nastro. "Ha consegnato," ha commentato un popolare post sui social media. "UPS ha 24 ore per rispondere," ha replicato un altro.

Anche se questo potrebbe essere uno dei look più economici mostrati su una passerella di lusso questa stagione, l'idea di utilizzare il nastro come tessuto non è nuova. Già nel 2017, Raf Simons aveva cinturato i modelli con soprabiti di lana con una striscia personalizzata di nastro che recitava "Walk with Me" e "RSYP Youth Project". In modo simile, ispirato dalla spazzatura, Jeremy Scott aveva presentato abiti adorni di nastro per la sua collezione Moschino nello stesso anno. Saltiamo al 2022, quando Kim Kardashian ha attirato l'attenzione fluttuando al défilé di Balenciaga a Parigi, avvolta quasi dalla testa ai piedi in nastro della polizia giallo e nero di Balenciaga. Secondo Vanessa Friedman, capo critico di moda del New York Times, l'abito di Kardashian produceva un "suono appiccicoso, simile al nastro adesivo" a ogni passo.

Il nastro adesivo è diventato popolare durante la Seconda Guerra Mondiale, creato da Vesta Stoudt, una madre americana e operaia di una fabbrica di munizioni, che aveva notato un metodo migliore per imballare le scatole di munizioni dei soldati. Presto, il nastro adesivo si è trasformato in una soluzione universale per innumerevoli problemi, dal riparare gli stivali al rinforzare i paraurti dei jeep all'improvvisare bende per il primo soccorso. Negli anni 2010, l'adesivo è andato oltre la funzionalità, evolvendosi in un accessorio allettante: sono state lanciate rotoli con grafiche Hello Kitty, in forme fluorescenti e persino con profumi deliziosi. Partecipare a una sfida di abiti di nastro adesivo era un compito ambito nella reality show di moda Project Runway, mentre nel 2010, per il video musicale vincitore del premio "Telephone" di Beyoncé e Lady Gaga, Lady Gaga si aggirava in una cella

