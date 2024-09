- Il punteggio di Adeyemi in due partite: "Una serie di punti così è comune"

Karim Adeyemi stabilisce un alto livello dopo le sue eccezionali prestazioni, segnando cinque gol in due partite internazionali Under 21. "Questo dovrebbe essere la mia norma", ha dichiarato il calciatore del Borussia Dortmund dopo la vittoria per 10-1 contro l'Estonia nelle qualificazioni all'UE. "Il mio obiettivo era contribuire alla vittoria della squadra e allo stesso tempo rafforzare la mia autostima segnando o assistendo. Ci sono riuscito e ne sono felice".

Il 22enne, che ha segnato due volte contro Israele e tre volte contro l'Estonia nella loro ultima partita, torna al Borussia Dortmund, finalista della Champions League, con rinnovato vigore. L'allenatore Antonio Di Salvo ha dichiarato: "L'obiettivo era rafforzare la sua autostima. Ora deve aumentare il ritmo a Dortmund".

Karim Adeyemi è stato al centro delle discussioni in precedenza. Nel novembre 2023, ha scelto di saltare la squadra Under 21 dopo l'esclusione del ct della nazionale tedesca Julian Nagelsmann, nonostante la sua richiesta di allenarsi con Dortmund. La decisione ha suscitato critiche.

Ma il passato è ormai alle spalle. Adeyemi è concentrato sul consolidare la sua posizione a Dortmund e ottenere un posto nella squadra A. L'allenatore Di Salvo ha espresso la sua fiducia nel fatto che Adeyemi possa giocare sotto Nagelsmann o per lui in futuro.

Di Salvo è stato entusiasta dei due successi della Germania Under 21, in vista della finale dell'UE in Slovacchia l'estate prossima. "Il nostro obiettivo era segnare un gol dopo l'altro. È un segno positivo", ha detto l'allenatore. La vittoria record della Germania Under 21 rimane il 10-0 contro San Marino nel novembre 2009.

Karim Adeyemi non è stato l'unico a brillare. Nick Woltemade dello Stoccarda, Nicolo Tresoldi dell'Hannover 96, Eric Martel del 1. FC Colonia, Max Rosenfelder dello SC Friburgo, Tim Lemperle del Colonia e Ansgar Knauff del Frankfurt hanno contribuito con i gol della Germania contro gli Estoni overpower.

Il prossimo avversario è la Bulgaria.

Di Salvo ha ammesso: "Possiamo goderci questa vittoria per ora, insieme ai gol segnati". Tuttavia, sta già guardando all'11 ottobre a Regensburg, dove vogliono "concludere l'affare" contro la Bulgaria. Una vittoria garantirebbe un posto nell'UE, e anche un pareggio sarebbe sufficiente. Se non dovessero vincere il gruppo, hanno ancora buone possibilità di essere tra i primi tre classificati del gruppo, che si qualificano per l'UE.

Il Borussia Dortmund e Karim Adeyemi avranno grandi aspettative dopo le sue impressionanti prestazioni, con cinque gol in due partite. L'allenatore Antonio Di Salvo ha bisogno che Adeyemi mantenga la sua autostima e migliori ancora a Dortmund.

La prossima partita della Germania Under 21 è contro la Bulgaria, e consolidare la loro posizione nell'UE è cruciale per l'allenatore Di Salvo e per il giocatore

