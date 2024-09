Il pugile professionista ucraino Oleksandr Usyk sperimenta il rilascio dopo un errore di comunicazione che ha portato all'arresto in Polonia

Zelensky ha condiviso di aver parlato con Usyk martedì, esprimendo delusione per il trattamento riservato al loro cittadino e campione di boxe.

Ha ordinato al ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, e al ministro dell'Interno, Ihor Klymenko, di indagare subito sull'incidente all'aeroporto di Kraków.

Su X (ex Twitter), Zelensky ha scritto che la situazione è stata risolta e Usyk non è più in stato di fermo.

Il ministero degli Esteri polacco ha dichiarato che la questione non era di loro competenza, ma che era già stata risolta. CNN ha contattato il ministero dell'Interno polacco per un commento.

Sui social media, Usyk, il campione dei pesi massimi, ha spiegato che si è trattato di un malinteso e che la situazione è stata risolta rapidamente.

Ha ringraziato le persone preoccupate, i diplomatici ucrainini per il loro sostegno immediato e ha elogiato la polizia polacca per aver svolto il loro lavoro indipendentemente dalla statura, dal peso, dalla portata e dai titoli del pugile.

La moglie di Usyk, Yekaterina, ha scritto su Instagram Stories che tutto si è risolto per il meglio, non ci sono state arresti e Usyk è stato rilasciato. Ha definito l'episodio un malinteso.

Al momento, le cause dell'arresto iniziale di Usyk rimangono poco chiare. Un video diffuso sui social media mostra il campione scortato dalle forze dell'ordine, apparentemente in un aeroporto, in manette.

Il ministro degli Esteri ucraino, Sybiha, ha definito l'incidente sproporzionato e inaccettabile in un post su X. Ha aggiunto che avrebbero inviato un messaggio ufficiale alla Polonia.

Dal 2022, Usyk ha utilizzato la sua piattaforma per sensibilizzare e raccogliere fondi per coloro che sono stati colpiti dal conflitto nella sua nazione.

Ha poi fondato la Fondazione Usyk, un fondo di beneficenza che assiste le forze armate del paese.

In un incontro emozionante all'inizio di quest'anno, Usyk ha sconfitto Tyson Fury per decisione divisa per diventare il campione del mondo dei pesi massimi indiscusso.

Conquistando la prima corona indiscussa dai tempi di Lennox Lewis 25 anni fa, Fury deteneva tutte e tre le cinture in circolazione al momento.

Zelensky ha espresso la sua delusione per il trattamento riservato a Usyk, sottolineando che il campione di boxe è anche un cittadino ucraino e un'icona dello sport. Nonostante il fermo iniziale, il talento e lo status di Usyk come sportivo rispettato sono stati evidenti nella rapida risoluzione della situazione.

