Il pugile Imane Khelif sta andando per l' oro nel grande combattimento

La storia grottesca si conclude con l'oro: insieme alla gioia e al sollievo, la boxeur perseguitata Imane Khelif prova anche soddisfazione dopo la sua vittoria finale. L'algerina risponde alla controversia che la circonda e a un'altra boxeur di Taiwan.

A Algeri, i fuochi d'artificio hanno dipinto il cielo di rosso, nella sua città natale, la famiglia e i vicini hanno festeggiato orgogliosamente davanti a un grande schermo, e Imane Khelif ha colpito a Parigi. "Ho dato la risposta più bella a tutti quelli che erano contro di me e hanno guidato una campagna malevola", ha detto la boxeur dopo la sua vittoria ai Giochi Olimpici: "La mia risposta è la medaglia d'oro".

Dopo la sua vittoria per punti nella finale della categoria dei 66 kg contro la campionessa cinese Yang Liu, la 25enne è stata portata fuori dal ring sulle spalle dei suoi compagni di squadra tra gli applausi scroscianti. Con la medaglia al collo, Khelif ha colpito duramente poco dopo mezzanotte - e ha scelto parole dure dopo quasi due settimane di discussioni infelici sul suo genere.

"Coloro che sono contro di me sono nemici del successo", ha detto, sottolineando: "Sono una donna forte con poteri speciali, una donna come le altre. Sono nata donna, lo sono sempre stata, e ho combattuto solo contro donne. Spero che non ci siano più attacchi del genere". Tuttavia, solo pochi secondi dopo la sua vittoria olimpica, è continuato sui social media: "Un uomo ha vinto l'oro femminile alle Olimpiadi", "È un uomo", e commenti simili sono stati postati su X.

Nel suo piccolo paese natale di Biban Mesbah, dove i vicini hanno sparato fuochi d'artificio, suo padre Omar Khelif ha orgogliosamente detto ai giornalisti: "Questa è la vittoria dell'Algeria". A Algeri, dove migliaia di persone festeggiavano per le strade, il presidente Abdelmadjid Tebboune ha dichiarato: "Siamo tutti orgogliosi di te, il tuo oro è l'oro dell'Algeria".

La IBA reagisce con una conferenza stampa grottesca

La discussione sulla Khelif, che era in corso nel mondo della boxe, è diventata più accesa con l'inizio dei Giochi. Almeno con il suo primo incontro dell'1 agosto contro l'italiana Angela Carini, che ha gettato la spugna dopo 46 secondi, la questione è diventata politica. Il CIO e il suo presidente Thomas Bach si sono sentiti obbligati a rilasciare una dichiarazione pubblica. La IBA, non riconosciuta dal CIO, ha reagito con una conferenza stampa grottesca.

In essa, il controverso presidente della IBA Umar Kremlev ha affermato che Khelif e la taiwanese Lin Yuting, che hanno anche combattuto per l'oro sabato, erano uomini biologici, come avevano dimostrato i test. La IBA aveva escluso Khelif dalla finale del Campionato del Mondo del 2023, dove avrebbe affrontato la sua avversaria della finale di Parigi Yang. Il CIO non riconosce i risultati dei test della IBA e ha definito le azioni dell'associazione

