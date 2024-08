- Il pugile Imane Khelif celebra emotivamente la vittoria olimpica

La pugile algerina Imane Khelif ha resistito alla pressione di un acceso dibattito sul genere e ha vinto l'oro alle Olimpiadi. La 25enne ha sconfitto la campionessa del mondo cinese Yang Liu con decisione unanime nella finale dei pesi welter, diventando campionessa olimpica.

"Con la grazia di Dio, questa crisi potrebbe culminare in una medaglia d'oro, sarebbe la migliore risposta", aveva detto recentemente Khelif. È stata acclamata da circa 15.000 spettatori nella finale sul Court Philippe Chatrier allo Stade Roland Garros. Dopo il verdetto, Khelif ha celebrato la sua vittoria con una danza gioiosa al centro del ring e poi è stata portata in spalla da un funzionario algerino verso la folla acclamante.

Controversia sulla partecipazione

C'è un acceso dibattito sulla partecipazione di Khelif e Lin Yu-ting (28) dalla Taiwan, che boxerà per l'oro nella categoria piuma contro la boxer polacca Julia Szeremeta sabato. Questo dibattito va oltre lo sport e coinvolge alte sfere politiche. Entrambe le pugili erano state precedentemente escluse dai Campionati del Mondo 2023 dell'IBA, non riconosciuti dal Comitato Olimpico Internazionale. Secondo l'IBA, entrambe le pugili non avevano soddisfatto i criteri di partecipazione richiesti e avevano "vantaggi competitivi" rispetto ad altre partecipanti femminili.

Il CIO l'ha definita una "decisione capricciosa senza un adeguato procedimento" e ha consentito a Khelif e Lin di partecipare a Parigi. Il genere indicato nel passaporto è un fattore determinante per l'ammissione a molti sport, ha spiegato il CIO. Il CIO ha avvertito di una "guerra culturale". Il controverso presidente russo dell'IBA Umar Kremlev ha criticato il fatto che il dibattito attuale stia "distruggendo" lo sport.

Khelif ha espresso la speranza che il suo successo alle Olimpiadi sarebbe stato una forte risposta alla controversia in corso, riferendosi alle "Olimpiadi estive" come a una piattaforma in cui potrebbe vincere una medaglia d'oro. Alla luce della controversia, le "Olimpiadi estive" sono diventate un palcoscenico per un acceso dibattito che coinvolge alte sfere politiche, incentrato sulla partecipazione di Khelif e Lin Yu-ting nella categoria piuma.

Leggi anche: