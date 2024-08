Il pugile di bronzo Tiafack vuole renderlo "forma" in futuro

Nella semifinale dei Giochi Olimpici, Nelvie Tiafack riceve una dura lezione di realtà. Ma l'atmosfera nell'arena da tennis di Parigi Roland Garros incanta il peso massimo. Tra i professionisti, il 25enne ora vuole "fare più rumore".

Anche senza l'ingresso in finale sperato, la partecipazione di Tiafack sul prestigioso Court Philippe-Chatrier di fronte a circa 14.000 spettatori ha alimentato il suo desiderio per la sua carriera professionale imminente. "Assolutamente, è proprio la mia cosa," ha detto il peso massimo: "Ho trovato molto emozionante boxare di fronte a un pubblico così numeroso, e spero che sia stato un assaggio di ciò che verrà come professionista."

Il 25enne ha subito una sconfitta meritata nell'ultimo incontro amatoriale. Nella semifinale olimpica della categoria peso superiore a 92 kg, il nativo di Colonia non è stato alla pari con il campione olimpico di Tokyo Bakhodir Jalolov dell'Uzbekistan, che ha vinto unanimemente ai punti. Tiafack aveva già conquistato la medaglia di bronzo, poiché i perdenti delle semifinali condividono il terzo posto alle Olimpiadi.

Jalolov, che ha già combattuto 14 incontri professionistici senza sconfitte, ha dimostrato una maggiore maturità tecnicamente e tatticamente. "Tra i professionisti, continuerò a lavorare sulla mia fisicità. I miei pugni faranno anche più rumore che qui, dove si tratta più di velocità e del numero di pugni," ha detto Tiafack, senza dubbi che potrebbe emergere tra i professionisti.

Il campione europeo del 2022 non ha ancora rivelato se avrebbe iniziato la sua carriera professionale in Inghilterra o in America. Ma il nativo del Camerun è chiaro: è "anche un fighter interessante per le masse". La boxe amatoriale tedesca ha "salvato il suo sedere" diverse volte, ha detto il peso massimo, "spero che qualcun altro possa ora prendere il mio posto". Ma c'è tanto da cambiare nella Federazione Tedesca di Pugilato, soprattutto più fondi devono fluire ai talenti. E lo sport deve essere incluso nel programma olimpico per Los Angeles 2028. "Se la boxe non è olimpica, la boxe è morta. Semplice," ha detto Tiafack.

Al momento, la boxe non è inclusa nel programma olimpico per il 2028. Il Comitato Olimpico Internazionale vuole cambiare questo solo in collaborazione con una federazione affidabile come partner. L'Associazione Mondiale di Pugilato, fondata lo scorso anno, può sperare di ottenere il via libera.

Leggi anche: