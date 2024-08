Il pugile algerino Imane Khelif è stato accolto a casa con una processione trionfale dopo la partecipazione ai Giochi Olimpici di Parigi

Ha condiviso un video della celebrazione sulla sua storia di Instagram di venerdì, scatenando acclamazioni selvagge dalla folla che le restituiva il saluto.

Le immagini rivelano che si trovava sul ponte superiore di un autobus scoperto che si muoveva con tranquillità, indossando la sua medaglia d'oro e salutando la folla nella città del nord dell'Algeria, mentre il cielo notturno si accendeva di vita con centinaia di persone che sollevavano i loro cellulari per catturare il momento.

Khelif è diventata il centro dell'attenzione mondiale dopo il ritiro improvviso della boxeur italiana Angela Carini dal loro incontro in soli 46 secondi e la sua successiva vittoria nella finale olimpica dei pesi welter femminili 66kg una settimana dopo.

Alcuni spettatori hanno espresso preoccupazioni sulla partecipazione di Khelif all'incontro, facendo riferimento a una decisione del 2023 da parte di un'organizzazione di regolamentazione della boxe screditata che aveva negato a Khelif l'accesso a un torneo femminile per motivi di idoneità di genere.

Tuttavia, il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha sostenuto fermamente la partecipazione di Khelif ai Giochi del 2024, con il portavoce del CIO Mark Adams che ha affermato: "È nata femmina, è stata registrata come femmina, ha vissuto la sua vita come femmina, ha boxato come femmina e ha un passaporto femminile".

Il confronto si è trasformato in un terreno fertile per una discussione spesso malinformata sulla partecipazione delle donne nello sport. Ha anche portato a un'ondata di abusi online, con commentatori transfobici che etichettavano erroneamente Khelif come "maschio" a causa di un presunto vantaggio fisico.

Con gli occhi del mondo su di lei, Khelif ha superato la competizione, ha ricevuto un sostegno travolgente dal pubblico e ha infine conquistato la medaglia d'oro.

"Sono really felice. Per otto anni, questo è stato il mio obiettivo e ora sono la campionessa olimpica e medaglia d'oro", ha dichiarato dopo il combattimento. "Ho lavorato instancabilmente per otto anni, senza dormire e esausta".

Khelif ha conquistato una delle due medaglie d'oro dell'Algeria ai Giochi di Parigi, con la ginnasta Kaylia Nemour che ha vinto l'altra medaglia d'oro nelle parallele asimmetriche.

Al loro arrivo in Algeria, sono stati calorosamente accolti dal presidente del paese Abdelmadjid Tebboune, insieme al runner Djamel Sedjati che ha vinto la medaglia di bronzo nei 800 metri maschili.

Dopo la vittoria della medaglia d'oro, il suo avvocato Nabil Boudi ha presentato una denuncia legale al procuratore di Parigi, accusando Khelif di aver subito "stalking online aggravato".

