Il pubblico del concerto di Adele ferito

Una disputa tra un fan dell'Irlanda del Nord e due membri dello staff di sicurezza allo stadio temporaneo di Adele a Monaco ha avuto come conseguenza l'infortunio del fan, che è stato portato in ospedale. La polizia sta ora indagando sui membri dello staff di sicurezza per lesioni personali pericolose.

Due membri dello staff di sicurezza sono stati temporaneamente trattenuti e poi rilasciati dopo una colluttazione fisica con un partecipante al concerto di Adele a Monaco. Sono ora sotto indagine per lesioni personali pericolose, apparentemente aver colpito l'uomo, come confermato dalla polizia.

La causa della colluttazione e la sequenza esatta degli eventi rimangono ancora poco chiare. Venerdì sera, poco prima dell'inizio del concerto, un uomo di 26 anni dell'Irlanda del Nord è venuto alle mani con i membri dello staff di sicurezza, riportando ferite che hanno richiesto cure ospedaliere. Le cause e i dettagli dell'incidente sono attualmente oggetto di indagine.

Per i dieci concerti di Adele a Monaco, è stato costruito uno stadio temporaneo su misura per le sue esigenze. Si tratta della sua prima esibizione sulla terraferma europea dal 2016, con la cantante di 36 anni che ha vinto numerosi premi, tra cui Oscar, Golden Globe e Grammy.

Nonostante l'indagine in corso, molti dei partecipanti allo stadio temporaneo hanno espresso la loro preoccupazione per l'incidente, manifestando la loro delusione per le presunte azioni dei membri dello staff di sicurezza nei confronti dell'intrattenimento. In luce di queste accuse, i partecipanti al concerto chiedono maggiore responsabilità e una formazione migliore per il personale di sicurezza per evitare che simili incidenti si verifichino in futuro.

Leggi anche: