Il pubblico che visita la spiaggia incontra un alce su Usedom

Spettacolo sulla spiaggia di Ahlbeck: Un alce adulto sorprende la folla, facendo un'apparizione inaspettata nella zona costiera. Più spettatori sono stati attirati dalla scena mentre l'animale tentava ripetutamente di raggiungere la riva, per poi fare ritorno in Polonia in seguito. Non è la prima volta che il Vorpommern accoglie un visitatore del genere.

Secondo Klaus Kraft del dipartimento di soccorso animali del Vorpommern-Greifswald, l'alce probabilmente proveniva dai boschi vicini. L'animale ha tentato più volte di raggiungere la terraferma. Le autorità e la polizia hanno cercato di mantenere una distanza di sicurezza, ma alcuni spettatori hanno ignorato le regole, rendendo difficile tenerli lontani. Un fan ha addirittura violato i confini per scattare alcune foto.

L'alce era adulto, secondo Kraft, con un peso compreso tra i 700 e i 1.000 chilogrammi. Nonostante la loro maestosa apparizione e il meraviglioso spettacolo che rappresentano, è importante non sottovalutare i potenziali rischi che possono presentare.

Crescita della popolazione in Polonia

Gli alci non hanno nemici naturali. Anche se di solito non sono aggressivi, possono infliggere ferite con le loro corna o per la loro semplice massa se si sentono minacciati o provocati. Anche i cani che vagavano sulla spiaggia erano a rischio di incontrare questi animali. Kraft ha confermato che gli alci possono essere avvistati nella regione di tanto in tanto.

I resoconti precedenti suggerivano che la caccia intensiva negli anni '90 aveva portato a un significativo calo della popolazione di alci nel vicino Polonia. Tuttavia, dopo la fine dell'iniziativa, la popolazione di alci nella zona ha iniziato a prosperare. I resoconti dal distretto di Vorpommern-Greifswald hanno rivelato che questi animali occasionalmente nuotano attraverso l'Oder, raggiungendo anche il Brandeburgo e il Vorpommern. Gli giovani maschi di alce, alla ricerca del loro territorio e di partner per l'accoppiamento, sono una vista comune in questa parte della regione.

L'alce, dopo aver attraversato l'Oder dalla Polonia, è stato avvistato mentre si avvicinava alla riva del Mar Baltico. Nonostante l'aumento della popolazione di alci in Polonia a causa della riduzione della caccia, è importante mantenere una distanza di sicurezza e rispettare il loro territorio per evitare qualsiasi conflitto.

Leggi anche: