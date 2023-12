Il PSG esce dalla Coupe de France dopo la sconfitta per 2-1 contro il Marsiglia

L'ultimo titolo del Marsiglia in Coppa di Francia risale al 1989, ma un gol da fuori area all'inizio del secondo tempo dell'attaccante ucraino Ruslan Malinovskyi, in prestito dall'Atalanta, ha estromesso i vincitori del record dalla competizione e ha portato la squadra del sud della Francia ai quarti di finale.

Alexis Sánchez ha trasformato un rigore al 31° minuto dopo un fallo di Sergio Ramos su Cengiz Ünder - ma il difensore spagnolo è riuscito a pareggiare alla fine del primo tempo, indirizzando un corner della stella brasiliana Neymar. Ramos, infine, non è riuscito a salvare la situazione: il suo potenziale gol nei tempi supplementari è stato annullato per fuorigioco.

Anche con Lionel Messi e Neymar in campo, il PSG non è riuscito a superare il Marsiglia, vincitore di 10 coppe e che non solleva il trofeo da più di 30 anni.

"Ragazzi fantastici, sono dei campioni. È fantastico per il club", ha detto il boss del Marsiglia Igor Tudor della sua squadra dopo la partita, secondo la Reuters.

È la terza sconfitta di quest'anno per il PSG, che la prossima settimana affronterà gli ottavi di finale contro il Bayern Monaco in Champions League senza la superstar Kylian Mbappé, infortunato.

Il capitano Marquinhos ha aggiunto che la squadra deve "chiudere la bocca e lavorare" per riprendersi, come riporta la Reuters.

"Loro hanno pressato alto e noi non siamo riusciti a rompere le linee. Fa male perché era una partita di Coppa contro il nostro grande rivale", ha aggiunto Marquinhos.

Fonte: edition.cnn.com