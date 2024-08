- Il prowler-transportatore propone condizioni: nessun missile americano e nessun aiuto all'Ucraina

Presidente del BSW, Sahra Wagenknecht, entrerà in coalizioni solo dopo le elezioni negli stati orientali della Germania se le sue condizioni in politica estera verranno incluse nell'accordo di coalizione. "Ci uniremo solo a partiti con cui possiamo concordare su un contratto reciprocamente vantaggioso che comprenda le nostre priorità politiche," ha dichiarato Wagenknecht all'agenzia di stampa AFP. Ciò include la politica estera, ha aggiunto, "che è una questione importante per noi."

Wagenknecht: Ritiro dei missili USA e aiuti all'Ucraina essenziali nell'accordo di coalizione

L'alleanza guidata dal BSW si oppone al dispiegamento proposto di missili USA a medio raggio in Germania e ulteriori invii di munizioni all'Ucraina. "È fondamentale che l'accordo di coalizione specifichi la nostra posizione su questi punti," ha sottolineato Wagenknecht. Un futuro governo statale dovrebbe sostenere queste questioni a livello nazionale - prerequisito per l'impegno del BSW in un governo statale per Wagenknecht.

Wagenknecht ha respinto le obiezioni secondo cui le sue richieste non potrebbero essere attuate a livello statale. "Tuttavia, un governo statale può esprimere le sue preoccupazioni e influire per portare a un cambiamento della politica," ha affermato. Il BSW non garantisce che la sua elezione cambierà subito la politica nazionale, ma un governo statale con l'impegno del BSW "lavorerà per modificare la politica."

Guardando alle possibili coalizioni di governo, Wagenknecht si è rivolta in particolare ai cristiano-democratici. "Spero che, dopo le elezioni, la CDU riconosca la sua responsabilità di formare un governo stabile." In particolare, le persone nella Turingia cercano un governo stabile e maggioritario dopo cinque anni di governo di minoranza.

Elezioni in Germania orientale: Coalizione con il BSW solo con l'approvazione di Wagenknecht

Wagenknecht ha recentemente dichiarato la sua intenzione di avere voce in qualunque trattativa di coalizione. Chiunque voglia formare una coalizione con il BSW deve anche coinvolgere lei, ha detto il membro del Bundestag all'AFP. Tuttavia, ha precisato che non sarà presente a ogni riunione di coalizione durante le trattative del bilancio federale a settembre nel Bundestag. Collaborerà invece strettamente con i candidati locali per prendere decisioni.

Wagenknecht continua a sostenere il previsto cambio di nome del partito dopo le elezioni federali. "Sarebbe certamente saggio trovare un nuovo nome se il partito si comporta bene nelle prossime elezioni del Bundestag." "Data la nostra forza, ci saranno più teste che portano il partito," ha aggiunto. Vuole anche "semplicemente e direttamente evitare di fare politica per i prossimi 30 anni." Tuttavia, l'acronimo BSW verrà mantenuto - "siamo felici se gradualmente le persone capiscono che siamo il BSW."

Nuovi parlamenti statali saranno eletti in Turingia e Sassonia domenica. In entrambi gli stati, l'AfD guida i sondaggi, seguita dalla CDU e poi dal BSW.

Il BSW, guidato dalla presidente Wagenknecht, ha espresso una forte posizione contro il dispiegamento di missili USA in Germania e ulteriori aiuti all'Ucraina nei loro accordi di coalizione. Ha sottolineato: "È fondamentale che l'accordo di coalizione specifichi la nostra posizione su questi punti."

Nella sua ricerca di formare un governo stabile nell'Europa orientale, Wagenknecht ha evidenziato l'importanza dei cristiano-democratici (CDU) nelle trattative di coalizione post-elettorali, dicendo: "Spero che, dopo le elezioni, la CDU riconosca la sua responsabilità di formare un governo stabile."

