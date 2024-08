- Il protagonista, Robert Habeck, lancia allarmi sulla possibile disintegrazione della coalizione dei semafori

Habeck ha espresso le sue preoccupazioni alle parti del semaforo, insistendo sul fatto che non dovrebbero giocare con l'idea di un crollo della coalizione. "Non si tratta di scherzare con un possibile nuovo elezioni," ha dichiarato al gruppo editoriale Funke. "La Legge fondamentale stabilisce chiaramente che il Bundestag viene eletto per un mandato di quattro anni per un motivo."

Habeck ha esortato la coalizione a rimanere concentrata e impegnata. "Proprio come molte persone, dovrebbero svolgere i loro compiti con determinazione, concentrazione e la volontà di portare a termine i compiti," ha consigliato. "E io personalmente ho intenzione di fare lo stesso."

Nessuna campagna elettorale da parte di Habeck, almeno per ora

Il Ministro dell'Economia Habeck ha spiegato la sua posizione dopo che il leader dei Verdi Omid Nouripour ha dichiarato che la coalizione del semaforo è essentially un "governo di transizione". Nouripour si riferiva al periodo post-Merkel, secondo Habeck, che si riferiva all'ex Cancelliere Angela Merkel (CDU). "La Germania sta attraversando un periodo di transizione: l'era di Merkel è finita, ma la nuova era non è ancora sorta," ha spiegato Habeck.

La coalizione del semaforo deve affrontare le decisioni rimaste in sospeso dell'era di Merkel. "Abbiamo fatto passi significativi, ma le crisi sono diventate più gravi," ha notato Habeck. "La Germania deve determinare la sua posizione geopolitica in Europa e nel mondo, e per questo avremo bisogno di assicurare le maggioranze politiche per il prossimo periodo legislativo." Quando gli è stato chiesto se potrebbe esserci ancora un "periodo del semaforo" entro il 2025, Habeck ha risposto: "Nessuno può prevedere l'esito politico di settembre 2025."

Habeck è stato vago riguardo alla sua possibile candidatura come candidato cancelliere dei Verdi, dicendo ai giornali Funke: "Si tratta del tipo di nazione che vogliamo essere. Poi, l'individuo appropriato per la posizione di Cancelliere federale emergerà." Ha ulteriormente chiarito: "Sono stato eletto come ministro per un mandato di quattro anni. La campagna elettorale avrà luogo in un secondo momento."

Anche durante il periodo di transizione della Germania, Habeck sottolinea l'importanza di evitare un crollo della coalizione. "Non possiamo permetterci di mettere a rischio la stabilità del governo tedesco in questo momento critico," ha aggiunto.

Considerando il panorama politico attuale della Germania, Habeck conferma il suo impegno nel ruolo di Ministro dell'Economia. "Finché servo come Ministro dell'Economia, svolgerò i miei compiti con diligenza e dedizione, contribuendo alla crescita economica e alla stabilità della Germania," ha assicurato.

Leggi anche: