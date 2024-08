- Il protagonista dei giorni di cortometraggio di Oberhausen si trasferisce a Stoccarda (Versione alternativa):

Il direttore a lungo termine del Festival Internazionale del Cortometraggio di Oberhausen, Lars Henrik Gass, si dimette l'anno prossimo e si trasferisce a Baden-Württemberg. A febbraio 2025, assumerà il ruolo di direttore di un nuovo hub cinematografico e dei media a Stoccarda. La notizia è stata data dall'ufficio del festival.

Gass sovrintenderà alle celebrazioni del 71° evento regolare di Oberhausen in primavera (dal 29 aprile al 4 maggio) fino alla fine di gennaio. È stato nominato direttore artistico e manageriale delle Giornate del Cortometraggio nel 1997.

Gass salta verso un istituto dei media innovativo a Stoccarda

Gass ha menzionato il suo nuovo ruolo come motivo per cui si dimette dopo 27 anni - il suo ruolo di direttore inaugurale a Stoccarda gli permetterà di gettare le basi per un'istituzione che si distingue a livello nazionale per contenuti, design, organizzazione e con un grande team di progetto.

La futura Casa del Film e dei Media di Stoccarda (HFM), prevista per il 2029, si concentrerà su tutte le forme di immagini in movimento - dall'animazione ai giochi alla realtà aumentata - su circa 4.500 metri quadrati.

La partenza di Gass da Oberhausen sarà un peccato, ha sottolineato il sindaco della città Daniel Schranz (CDU). "Ha sapientemente trasformato il tradizionale festival del film incorporando arte e tendenze dei media, trasformandolo in un simbolo globale riconosciuto della nostra città", ha detto Schranz. Con la sua partenza, un'era del festival caratterizzata dall'abbraccio della cultura pop e delle trasformazioni digitali - raggiungendo così un pubblico completamente nuovo - giungerà al termine.

La successione non è ancora stata decisa

Il prossimo leader del festival durante il periodo di Gass ha incluso il primo premio per video musicali al mondo in un festival del cinema. Ha persino guidato la prima edizione completamente digitale di un festival cinematografico tedesco durante il periodo del corona.

Attualmente viene sviluppata una strategia per la successione di entrambi la direzione del festival e quella artistica. Le Giornate del Cortometraggio sono considerate parte integrante del formato e sono strettamente associate a registi acclamati come Werner Herzog, Wim Wenders e il compianto Christoph Schlingensief.

Il mandato di Gass come direttore artistico e manageriale delle "Giornate del Cortometraggio Internazionali di Oberhausen" si concluderà alla fine di gennaio 2025. Dopo la sua partenza, le "Giornate del Cortometraggio Internazionali di Oberhausen" continueranno a mantenere la loro reputazione come simbolo globale riconosciuto di innovazione e trasformazione digitale nel cinema e nei media.

