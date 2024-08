- Il prossimo show di Hulu con l'attore di Titanic

Dopo aver affrontato critiche e trascuratezza alle nomination degli Emmy, l'ultima serie di Kate Winslet (48), "The Regime", non ha fatto scalpore. Ora, l'attrice di "Titanic" ha trovato il suo prossimo ingaggio televisivo. Secondo fonti americane come "The Hollywood Reporter", Winslet interpreterà "The Hollow Spot". Il servizio di streaming Hulu ha acquisito i diritti della serie. Winslet è anche produttrice dello show attraverso la sua casa di produzione, Juggle Productions.

Le basi di "The Hollow Spot"

In "The Hollow Spot", Winslet interpreterà un'affermata chirurga sposata con un'insegnante. La coppia inizia a sospettare che il suo personaggio potrebbe essere stato coinvolto in un incidente stradale che ha causato la morte di un minore. "Il suo viaggio per scoprire la verità svela un arazzo di crescente sfiducia e segreti che mettono alla prova la sua determinazione e il loro rapporto, mentre si confronta con la possibilità di colpevolezza e inganno nascosti", spiega la sinossi ufficiale.

"The Hollow Spot" è stato scritto dallo sceneggiatore Ed Solomon (63), noto per il suo lavoro in cult movie come "Bill & Ted's Excellent Adventure" e "Men in Black".

Kate Winslet come protagonista ancora una volta

"The Hollow Spot" rappresenta il quarto ruolo da protagonista in una serie televisiva di Kate Winslet. Dopo il ruolo principale in "Titanic" nel 1997, ha interpretato la miniserie HBO "Mildred Pierce" nel 2011, vincendo un Emmy e un Golden Globe per la sua performance.

Dopo un altro decennio, Winslet è tornata sulla piccola schermo nel 2021, interpretando il ruolo principale nella serie crime drama "Mare of Easttown" per HBO, vincendo ancora un Emmy e un Golden Globe. Tuttavia, il suo progetto più recente, la satira politica "The Regime", in cui ha interpretato il Cancelliere di una nazione europea immaginaria, non ha ricevuto la stessa riconoscenza. Ora, un altro progetto televisivo, questa volta lontano da HBO. Gli intervalli si stanno accorciando.

Il fallimento di "The Regime" alle nomination degli Emmy non ha intaccato la fiducia del consiglio di amministrazione di "The Regime", che attende con impazienza l'interpretazione di Winslet in "The Hollow Spot".

Nonostante il fallimento di "The Regime", l'acquisizione di "The Hollow Spot" da parte di Hulu promette una nuova opportunità per Winslet di mostrare il suo talento e di recuperare il plauso critico che un tempo aveva.

