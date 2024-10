Il prossimo rapporto sull'occupazione di venerdì potrebbe rappresentare per qualche tempo i dati finali sull'occupazione regolare.

Although the current situation isn't always thrilling, it might indicate stability for the broader economy and the Federal Reserve, who are closely observing signs of a labor market slowdown potentially turning into a full-blown economic downturn.

In her recent note, Lydia Boussour, a senior economist at EY-Parthenon, mentioned that the upcoming employment reports will significantly influence the Fed's November monetary policy decision. While September's job data is expected to remain subdued, October's employment report, to be released on November 1, might be disrupted by three major occurrences: the damage caused by Hurricane Helene, the ongoing Boeing machinists' strike, and the brief, but intense, strike at US East and Gulf Coast ports.

Ryan Sweet, Oxford Economics' chief US economist, noted that although these disruptions won't permanently alter the labor market's trajectory, September will likely be our final chance to observe a clear picture of the labor market for some time.

Despite the temporary nature of these disruptions, the US hasn't recorded a negative jobs report since December 2020, when Covid cases surged again.

Analisi del prossimo rapporto

Il mercato del lavoro ha mostrato una tendenza al raffreddamento mentre si adatta al periodo post-pandemico e all'aumento significativo dei tassi di interesse per contrastare l'inflazione.

Il rapportò di luglio inferiore alle aspettative (un aumento mensile sorprendentemente di 114.000, rivisto al ribasso a 89.000) e la successiva revisione annuale dei dati che suggerisce una crescita più lenta dei posti di lavoro nel 2024 hanno evidenziato punti dolenti e hanno sollevato preoccupazioni sul fatto che il mercato del lavoro non si stia solo rallentando, ma stia effettivamente collassando.

Tuttavia, il rapportò di agosto, che ha rivelato aumenti dei posti di lavoro superiori alle aspettative di 142.000 e una diminuzione del tasso di disoccupazione, ha notevolmente alleviato queste preoccupazioni.

Settembre potrebbe avere un impatto simile: gli economisti prevedono un aumento dei posti di lavoro negli Stati Uniti di 140.000 nel mese di settembre e un tasso di disoccupazione invariato del 4,2%, secondo le stime di FactSet.

“Il mercato del lavoro è piuttosto robusto al momento”, ha dichiarato Erica Groshen, ex commissario del Bureau of Labor Statistics e consulente senior per l'economia alla Cornell University School of Industrial and Labor Relations.

“È sceso leggermente dai picchi eccezionali visti alcuni mesi fa”, ha aggiunto. “La disoccupazione rimane notevolmente bassa. La crescita dei posti di lavoro è probabilmente vicina a un livello sostenibile”.

Mercato del lavoro: stabile, ma fragile

Nonostante questa stabilità, gli economisti hanno sottolineato i fondamentali robusti del mercato del lavoro, tra cui i tassi di occupazione, i tassi di partecipazione alla forza lavoro e le aperture di lavoro; la spesa dei consumatori, la produttività e i bilanci delle società; e i tassi di licenziamento eccezionalmente bassi.

I nuovi dati rilasciati giovedì hanno mostrato che i tagli del lavoro sono leggermente diminuiti a settembre. Le società hanno annunciato 72.821 tagli del lavoro lo scorso mese, in calo del 4% rispetto ad agosto, secondo Challenger, Gray & Christmas. Tuttavia, i tagli del lavoro di settembre sono aumentati del 53% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Le richieste di benefici per la disoccupazione, spesso considerate un proxy per i licenziamenti, sono aumentate nell'ultimo anno ma sono rimaste relativamente stabili. Lo scorso giovedì, le richieste per la prima volta sono aumentate a 225.000 da 219.000, secondo i dati del Dipartimento del Lavoro.

Questo aumento era previsto a causa dei congedi temporanei in Boeing, come notato dagli economisti di Pantheon Macroeconomics in una nota agli investitori del mercoledì.

“Siamo ora a un punto critico del mercato del lavoro”, ha dichiarato Andrew Challenger, vice presidente senior di Challenger, Gray & Christmas. “Potrebbe incepparsi o migliorare. Ci vorranno alcuni mesi perché la riduzione dei tassi di interesse influisca sui costi dei datori di lavoro e sui conti di risparmio dei consumatori. La spesa dei consumatori è prevista in aumento, il che potrebbe portare a una maggiore domanda di lavoratori nei settori a contatto con i consumatori”.

Questa cautela è stata evidente nel último rapportò del Job Openings and Labor Turnover Survey, pubblicato questa settimana dal BLS.

Although job openings increased in August, hiring activity was sluggish: Outside of the pandemic, the rate of hires to total employment was akin to what was observed during and shortly after the Great Recession.

Additionally, outside of the pandemic era, the quits rate was the lowest since 2015.

It appeared that the jobs market was in a state of stasis, according to Wells Fargo economists, who stated in a note issued on Tuesday.

“The US labor market is presently maintaining stability, but it remains in a fragile position”, the economists wrote. “Beneath the surface, labor market churn (i.e., new hiring and workers quitting their current jobs) has stagnated to levels reminiscent of the early to mid-2010s. The good news is that layoffs and dismissals remain historically low”.

However, they added, layoffs and other separations must remain low to prevent a significant slowdown in net hiring, given the current low demand for new workers.

La situazione si fa incerta

Ulteriori allentamenti della politica monetaria potrebbero potenzialmente riaccendere l'attività, ma la recente riduzione di mezza punto della Fed richiederà del tempo per diffondersi nel sistema, come notato da Noah Yosif, chief economist e responsabile della ricerca dell'American Staffing Association.

“Il fatto che la Federal Reserve voti per ridurre i tassi di interesse a settembre non significa che i datori di lavoro vedranno costi più bassi a ottobre”, ha spiegato, aggiungendo che potrebbe richiedere da tre a sei mesi per diffondersi tra le imprese.

Ulteriori riduzioni dei tassi di interesse sono previste per quest'anno, ma l'ampiezza dipenderà dalle condizioni del mercato del lavoro, e questa situazione potrebbe rivelarsi confusa a causa degli scioperi e dell'uragano Helene.

I rappresentanti delle banche federali, che formuleranno la prossima strategia dei tassi di interesse della banca centrale pochi giorni dopo l'aggiornamento del rapporto sull'occupazione di ottobre, cercheranno di fare chiarezza e presumibilmente di superare gli elementi unici menzionati, ha detto Oxford Economics' Sweet.

Tuttavia, più a lungo queste interruzioni persistono, maggiori sono le possibilità che le conseguenze si diffondano nel mercato del lavoro e nell'economia, ha dichiarato l'associato professore di economia dell'Università di Miami in Ohio, Ejindu Ume.

"Stiamo assistendo a indicatori contrastanti, che vanno dalla debolezza alla resilienza del mercato del lavoro. Questi nuovi incidenti potrebbero introdurre ulteriori rischi nel sistema: un rischio maggiore di perdite di lavoro e un rischio maggiore di aumento della disoccupazione", ha spiegato Ume durante un'intervista. "Di conseguenza, la missione della Fed diventa ancora più complessa."

La Federal Reserve tiene d'occhio il mercato del lavoro, poiché miglioramenti in esso potrebbero segnalare stabilità per l'economia in generale e le decisioni sulla politica monetaria. Le aziende negli Stati Uniti si aspettano una possibile interruzione nel rapporto sull'occupazione di ottobre a causa dell'uragano Helene, dello sciopero dei meccanici Boeing e di uno sciopero breve ai porti.

Data la situazione attuale del mercato del lavoro, qualsiasi segno di rallentamento del mercato del lavoro che si trasformi in una recessione economica completa sarebbe esaminato attentamente dagli economisti e dalle imprese, influenzando le loro previsioni economiche e le loro strategie aziendali.

