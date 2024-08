- Il prossimo raduno festivo a Berlino inizia con la nuova serie di spettacoli di Fahri Yardım

Berlino è pronta ad ospitare un festival di serie tv fresco a metà settembre. Durante il 16-18 settembre, "Seriesly Berlin" mostrerà sei produzioni internazionali prima della loro anteprima televisiva o in streaming in Germania.

L'evento è previsto, secondo gli organizzatori, di iniziare con la serie satirica in streaming "Der Upir", con Rocko Schamoni ("Studio Braun") e Fahri Yardım ("Jerks") come protagonisti. I due attori principali della commedia sui vampiri, in arrivo sulla piattaforma Joyn, sono attesi alla première nella capitale il 16 settembre.

Il programma include, tra le altre cose, il lancio europeo della serie americana "Penelope", prevista per settembre su Netflix negli Stati Uniti. Oltre alle proiezioni, il festival incoraggerà il settore a condividere le proprie conoscenze attraverso discussioni e lezioni.

