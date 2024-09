- Il prossimo progetto cinematografico intitolato "Un viaggio emozionante su una montagna russa"

Per Uwe Ochsenknecht, il suo ultimo film "Il Giuoco del Destino" è stato un vero e proprio "montagna russa emotiva". Lo ha confessato il 68enne dopo la première mondiale a Monaco, definendolo un'esperienza che lo ha portato a "vertiginosi picchi emotivi". "Pieno d'amore qui", ha detto al regista Markus Goller, che aveva precedentemente ringraziato con entusiasmo la sua crew. Questa energia emotiva "si è trasmessa" a lui durante le riprese, ha rivelato Ochsenknecht.

Ochsenknecht interpreta il comico in piedi Edgar in questa tragicommedia, che uscirà nei cinema tedeschi giovedì. All'età di circa 65 anni, Edgar riesce a trasformare le piccole e grandi tragedie della sua vita in risate. Ma fuori dal palco, è solo.

Questa solitudine svanisce quando la sua ex moglie Eva (Corinna Harfouch) torna nella sua vita dopo 25 anni di assenza - ma per un tragico motivo: è stata diagnosticata con un cancro terminale e si rifiuta di sottoporsi a trattamenti. Nonostante questa situazione devastante, l'ex coppia si riavvicina, con Eva che si unisce addirittura a Edgar nel suo tour comico.

Si riscoprono, forgiano un nuovo legame - e condividono quasi dimenticati momenti familiari con i loro figli (Emilia Schüle e Robert Gwisdek) - tutto mentre tengono presente la fine incombente.

Il comico Hannes Ringlstetter, che ha contribuito alle scene di stand-up comedy e ha ospitato la première mondiale, ha sottolineato: "Puoi fare un film del genere solo se non perdi mai quella sensazione".

Il produttore Oliver Ziegenbalg, che ha anche scritto la sceneggiatura, ha tratto ispirazione da una storia molto personale: quando suo zio è stato diagnosticato con il cancro, non voleva trattamenti e alla fine è morto, ha condiviso scene di riconciliazione al capezzale, secondo la première.

Ochsenknecht, profondamente commosso dalla sceneggiatura emotiva e dal personaggio di Eva, si è ritrovato a dire "ti amo" a Corinna Harfouch durante le riprese, un sentimento che non era presente nella sceneggiatura originale.

Man mano che la storia si svolge, l'amore rinato tra Edgar e Eva diventa un faro di speranza, ricordando a tutti presenti il potere dell'amore di fronte ai momenti più difficili della vita.

