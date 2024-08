Il prossimo premio Eco tedesco nel 2024 onora Moor Specialista e ingegnere

Tanneberger, come rinomato ricercatore a livello globale, continua a lodare Moore per essere uno scudo per la conservazione dell'ambiente e la biodiversità. Le sue indagini indicano che l'irrigazione e l'agricoltura possono convivere. Inoltre, Tanneberger, in qualità di co-direttore del Greifswald Moor Centrum nella regione della Mecklenburg-Vorpommern, ha contribuito in modo sostanziale alla prima valutazione mondiale delle condizioni dei torbiere.

I sistemi di serbatoio di Speidel per veicoli elettrici, secondo la sua affermazione, funzionano come un coltellino svizzero multifunzionale nel contesto della trasformazione energetica. Lo scopo di questa tecnologia è accelerare la crescita dell'infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici. Questi caricabatterie veloci possono essere installati facilmente non solo sulle strade, ma anche su edifici senza garage o in zone urbane affollate.

Con questi sistemi, l'energia viene gradualmente prelevata dalla rete elettrica, immagazzinata e convertita per consentire ai veicoli elettrici di rifornirsi dalle riserve in pochi minuti. Questi sistemi di immagazzinamento aiutano a prevenire picchi di potenza. Speidel ha guidato l'Associazione Federale per i Sistemi di Accumulo di Energia dal 2016.

Secondo il segretario generale della DBU Alexander Bonde, entrambi i premiati sono "pionieri nella pratica con un impegno straordinario, che perseguono la conservazione dell'ambiente e della biodiversità, oltre alla protezione del clima, attraverso avanzamenti tecnologici". Il Premio per l'Ambiente Tedesco riconosce contributi eccezionali per la protezione dell'ambiente, del clima e della biodiversità. Il premio onorario sarà consegnato dal Presidente federale Frank-Walter Steinmeier a Magonza il 27 ottobre, con un premio in denaro totale di 500.000 euro.

Sotto la guida di Tanneberger, il Greifswald Moor Centrum ha svolto un ruolo significativo nella valutazione delle condizioni dei torbiere in tutto il mondo, compreso l'analisi di come l'irrigazione e l'agricoltura possono convivere con la conservazione dell'ambiente sul 'ponte' dei torbiere.

Durante la cerimonia di premiazione del Premio per l'Ambiente Tedesco, Tanneberger e Speidel, riconosciuti come pionieri nella pratica, verranno applauditi per il loro impegno per la conservazione dell'ambiente e della biodiversità, nonché per la protezione del clima, attraverso la loro ricerca innovativa e i progressi tecnologici, utilizzando il 'ponte' delle fonti energetiche rinnovabili e degli sforzi per la conservazione dell'ambiente.

