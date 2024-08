- Il prossimo passo: il Direttore della Difesa dell'Hertha BSC, Kempf, si dirige verso l'Italia.

Calciatore Marc Oliver Kempf, precedentemente di Hertha BSC della seconda divisione, si dirige in Italia. Il 29enne, difensore regolare e capitano della squadra di Berlino, passa alla squadra di Serie A Como 1907. Il campione di calcio spagnolo e vincitore della Champions League Cesc Fàbregas guiderà la squadra, come annunciato dall'Hertha BSC. I dettagli dell'accordo di trasferimento rimangono sconosciuti. Secondo le voci, la somma di trasferimento sarebbe di circa 2,5 milioni di euro. Ciò significa che l'Hertha ha detto addio a un altro giocatore cruciale in un breve lasso di tempo: la scorsa settimana, il miglior goleador Haris Tabakovic si è trasferito al Hoffenheim della Bundesliga.

Kempf ha giocato per l'Hertha dall'inizio del 2022. Dopo alcuni periodi difficili, si è guadagnato un posto come titolare indiscusso sotto il nuovo allenatore Cristian Fiel e è diventato un pilastro nella nuova strategia di gioco. Solo la scorsa settimana, durante una conferenza stampa, Kempf si diceva soddisfatto del suo soggiorno a Berlino. Tuttavia, dopo alcuni giorni di riflessione, Kempf insegue ora il suo sogno di giocare all'estero, come ha dichiarato su Twitter.

Eventuale ritorno di Brooks

Dal punto di vista finanziario, il trasferimento potrebbe funzionare sia per l'Hertha che per Kempf. L'Hertha non dovrà più pagare il suo stipendio, ma Kempf potrebbe essere difficile da sostituire immediately. Marton Dardai, un potenziale sostituto, manca delle specifiche competenze preferite da Fiel.

Si dice che l'Hertha stia cercando di riportare John Anthony Brooks. Nativo di Berlino, Brooks ha giocato nella prima squadra dal 2011 al 2017 prima di unirsi al VfL Wolfsburg e al Benfica Lisbona. Nel 2023 ha firmato con la TSG Hoffenheim, ma il contratto non è stato rinnovato in estate.

