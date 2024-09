Il prossimo farmaco GLP-1 potrebbe trasformare drasticamente la terapia di controllo del peso.

Parte del suo esitazione: Ha una paura degli aghi, e tutti i farmaci per la perdita di peso approvati in questa categoria sono somministrati come auto-iniezioni settimanali.

"Questo è stato abbastanza impegnativo," ha dichiarato Holz, 44, dopo una settimana di trattamento.

Tuttavia, la necessità di iniezioni potrebbe cambiare presto. Circa una dozzina di farmaci sperimentali per la perdita di peso, destinati ad essere assunti come compresse, sono attualmente in fase di trial clinici, con i più avanzati ora nella fase finale di test.

Secondo Dr. Jody Dushay, professore associato di medicina alla Harvard Medical School e medico di endocrinologia al Beth Israel Deaconess Medical Center, queste compresse potrebbero modificare significativamente il panorama della gestione del peso.

Il campo sta già subendo una trasformazione, con milioni di persone negli Stati Uniti che attualmente utilizzano semaglutide e tirzepatide per la perdita di peso (e il diabete con i marchi Ozempic e Mounjaro).

Dushay si aspetta che le versioni in pillola dei farmaci GLP-1 possano alleviare gli approvvigionamenti, essere più economici e migliorare la comodità. Tuttavia, lei e altri medici mettono in evidenza anche preoccupazioni riguardo all'abuso, che potrebbe diventare più comune con le pillole giornaliere invece che con le iniezioni settimanali. Potrebbero rendere più semplice assumere più del raccomandato o condividere inappropriatamente i farmaci.

"C'è molto da imparare sulle versioni orali," ha detto Dushay.

Semaglutide orale

Le pillole orali più avanzate contengono una versione di semaglutide, il principio attivo di Ozempic e Wegovy, sviluppato da Novo Nordisk. In uno studio tardivo lo scorso anno, Novo Nordisk ha riferito che la pillola giornaliera ha portato ad una perdita di peso media del 15% in 68 settimane per le persone senza diabete, un risultato simile a quello osservato negli studi per Wegovy.

Tuttavia, Novo Nordisk non ha ancora confermato se hanno presentato la richiesta di approvazione del farmaco alla Food and Drug Administration degli Stati Uniti, e le vendite della forma orale di semaglutide per il diabete di tipo 2, approvato come Rybelsus, sono state notevolmente inferiori a quelle per l'Ozempic iniettabile.

Mentre è una pillola, il Rybelsus presenta anche alcuni problemi: deve essere assunto quotidianamente a stomaco vuoto, senza mangiare, bere o assumere altri farmaci per almeno 30 minuti. I medici hanno riferito che potrebbe non essere altrettanto efficace delle iniezioni e ancora produce effetti collaterali.

Inoltre, la dose di semaglutide orale per l'obesità è molto più alta, che potrebbe portare ad effetti collaterali più pronunciati, secondo Dr. Jorge Moreno, specialista in obesità e professore associato di medicina alla Yale School of Medicine. La dose per la perdita di peso è di 25-50 milligrammi al giorno, rispetto ai 14 milligrammi per il Rybelsus e un massimo di 2,4 milligrammi alla settimana per le iniezioni di Wegovy.

"Ho visto effetti collaterali gastrointestinali più significativi con il semaglutide orale rispetto alle iniezioni," ha detto Moreno, aggiungendo di non sapere "quali differenze negli effetti collaterali potrebbero verificarsi nell'uso di dosi così elevate di semaglutide rispetto alla dose iniettabile."

Novo Nordisk ha dichiarato che "la maggior parte degli effetti collaterali del semaglutide orale erano lievi o moderati e sono diminuiti nel tempo." Tuttavia, tutti i farmaci GLP-1 sono associati a effetti collaterali come nausea, vomito e dolore addominale, anche se non tutti i pazienti li sperimentano.

La corsa alle pillole GLP-1 orali

Subito dopo il semaglutide orale c'è un gruppo di farmaci guidati da Eli Lilly's orforglipron, un medicinale orale che targeting il GLP-1, un ormone noto per il suo ruolo nella regolazione dell'insulina, l'appetito e la digestione.

Lilly, che produce anche Zepbound e Mounjaro, ha riferito lo scorso anno che un trial di metà fase ha trovato che le persone che assumevano orforglipron per 36 settimane hanno perso in media il 15% del loro peso corporeo, circa la stessa quantità del semaglutide orale in meno tempo. I risultati di uno studio di fase tardiva sono attesi nella prima metà del prossimo anno, secondo Evan Seigerman, analista di ricerca della società finanziaria BMO Capital Markets.

Le case farmaceutiche, tra cui Pfizer e Roche, nonché società più piccole come Structure Therapeutics, Terns Pharmaceuticals e Viking Therapeutics, hanno anche farmaci per la perdita di peso orali in fasi di sviluppo più iniziali, secondo la ricerca di BMO.

E Novo Nordisk non si limita al semaglutide; hanno

Holz, che segue da vicino la scena dei farmaci per la perdita di peso come parte della sua strategia di assistenza sanitaria per una società di investimenti, ha espresso il desiderio di passare a un farmaco orale, se possibile, invece della somministrazione settimanale che sta attualmente utilizzando, nel caso in cui si presenti un'alternativa adatta.

In un periodo di tre mesi, Holz ha dichiarato di aver perso più del 10% del suo peso corporeo. La sua entusiastica opinione sui farmaci GLP-1 va oltre la perdita di peso, poiché apprezza il loro impatto positivo sulla salute cardiaca e altri potenziali benefici per la salute.

La somministrazione settimanale, che all'inizio lo preoccupava, si è rivelata quasi indolore, ha detto Holz. Lo ha attribuito all'attenzione delle case farmaceutiche per migliorare l'esperienza con le penne autoiniettori e ha rimpianto di non aver iniziato il trattamento prima.

Il possibile passaggio ai farmaci per la perdita di peso orali potrebbe notevolmente migliorare la comodità di Holz, poiché ha paura degli aghi.

Con l'introduzione prevista dei farmaci GLP-1 orali, come l'oral semaglutide, potrebbe esserci una riduzione nell'abuso di questi medicinali a causa della loro dose quotidiana.

