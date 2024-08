- Il prossimo episodio di "The Bachelorette" con Stella, insieme alle donne di "Woo-Crew".

Scambiare i Fiori a RTL: La Caccia all'Amore Punk Rock

La nuova stagione della serie di appuntamenti di RTL+, "The Bachelorette", è in pieno svolgimento, con Stella Stegmann di Monaco alla guida della ricerca del suo partner ideale o dei partner. La bisessuale di 27 anni sarà la prima "Bachelorette" a frequentare diverse tipologie di genere durante la serie. Dopo il primo episodio, ha dichiarato: "Sono completamente ubriaca!"

Coniglio della Velocità dell'Amore Thai

L'episodio è iniziato con Stella che incontrava gli uomini uno ad uno in stile Speed Dating Classico Thai. Ha anche fatto i primi tagli tra i pretendenti e distribuito i fiori prima dell'evento della "Notte delle Rose". Una stanza misteriosa e chiusa nella villa dei concorrenti ha suggerito la sorpresa di questa stagione, poiché le cinque concorrenti femminili che lotteranno per l'affetto di Stella quest'anno probabilmente vi risiederanno.

Presentando la Squadra del Woo

Un'anteprima degli episodi successivi ha suggerito possibili complicazioni: "Poi arriva la Squadra del Woo, senza alcun traguardo nella vita", si lamenta un concorrente. Nell'episodio due, ora disponibile su RTL+, le signore si uniscono al divertimento.

RTL è alla Ricerca dell'Amore da più di un Decennio

"The Bachelorette" ora passerà solo su RTL+ invece che in televisione gratuita, e porta con sé alcuni cambiamenti importanti. I concorrenti non saranno sottoposti alla sfilata di chiacchiere imbarazzanti e spesso accidentale sul tappeto rosso, poiché quest'anno l'introduzione sarà più spontanea. A volte i candidati arriveranno in jet ski, altre volte in quad, e vedremo anche i primi appuntamenti nei caffè e nei tradizionali tuk-tuk.

"E c'è un pizzico di ghetto, raffinatezza e potere. Un sogno diventato realtà."

Gli amici e la famiglia di Stella hanno inviato messaggi vocali lodando i suoi potenziali corteggiatori, tranne il concorrente Musty, che ha inviato il suo messaggio vocale: "Un pizzico di ghetto, raffinatezza e potere. Un sogno diventato realtà: Musty è il mio nome - e perché dovrei dirtelo? Beh, mi conosco da tre decenni". E c'è un altro momento imbarazzante che le introduzioni di "The Bachelorette" o "The Bachelor" sono famose per.

Despite Stella's excitement after the first episode, she expressed her hesitation towards the upcoming arrival of the Woo-Squad, mentioning, "I'm not going to take kindly to unaccomplished individuals disrupting my love hunt." During her voice message analysis session, Stella's friend criticized Musty's message, saying, "I'm not going to pretend his message wasn't a bit pompous and confusing."

