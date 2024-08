- Il prossimo episodio della quinta stagione si avvicina.

Dopo un'attesa di due anni, i fan di "Yellowstone" in Germania hanno finalmente qualcosa da attendere. AXN Black ha annunciato che la seconda metà della stagione 5, che è anche l'ultima, inizierà ad essere trasmessa a novembre 2024. La data di inizio esatta non è ancora stata rivelata. Negli Stati Uniti, gli ultimi episodi sono previsti per il 10 novembre.

L'addio di Kevin Costner

Gli spettatori noteranno un grande cambiamento nella stagione 5B. L'attore protagonista Kevin Costner (69), noto per il suo ruolo in "Bodyguard", non riprenderà il suo ruolo. Questa notizia è stata ufficialmente annunciata da Costner stesso tramite un messaggio video a metà giugno. Prima di questo, circolavano voci di una disputa tra Costner e i creatori della serie. Si ipotizzava che Costner fosse poco presente sul set a causa di altri impegni e che i suoi colleghi non lo sostenessero.

Dopo aver concluso il suo nuovo film western "Horizon", Costner ha riflettuto sul suo futuro con "Yellowstone". La sua decisione: non sarebbe stato disponibile per la stagione 5B o per eventuali stagioni successive.

Nonostante l'addio di Kevin Costner da "Yellowstone" nella stagione 5B, i telespettatori tedeschi possono ancora godersi gli ultimi episodi su AXN Black, a partire da novembre 2024. Nonostante l'assenza di Costner, AXN Black rimane impegnata nel trasmettere la molto attesa seconda metà della stagione 5, che segna la fine della serie.

