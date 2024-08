Il prossimo concorso Eurovision Song Contest 2025 si svolgerà a Basilea

Per gli abitanti della Germania, in particolare del Baden-Württemberg, non dovranno viaggiare troppo lontano per il Contest Eurovision (ESC) dell'anno successivo. È stato annunciato ufficialmente che la competizione si terrà nel 2025, proprio a Basilea. La città si sta preparando con obiettivi precisi come ospite.

La Svizzera ospiterà l'ESC nel 2025, dopo la vittoria di Nemo in questo anno a Malmö, in Svezia, con la hit "The Code". Il luogo esatto dell'evento è stato rivelato: si terrà a Basilea, la terza città più grande del paese.

Gli organizzatori dell'ESC hanno condiviso la notizia su Instagram, insieme alle date importanti: le semifinali si terranno il 13 e il 15 maggio 2025. La famosa finale dell'ESC, in cui la Germania, parte dei "Big Five", si qualifica automaticamente, è prevista per il 17 maggio 2025.

Il video che annuncia la decisione mostra i momenti trionfali di Nemo a Malmö, oltre a paesaggi mozzafiato delle Alpi svizzere. Ci sono anche immagini in bianco e nero delle competizioni passate e scorci della moderna Basilea. Questa città si trova proprio sul Reno, a contatto con il confine tedesco-svizzero.

Visualizzazione pubblica allo stadio

Inaspettatamente, Basilea ha superato la concorrenza di Ginevra e ha battuto Zurigo, che aveva precedentemente ritirato la sua candidatura. Come città ai confini della Germania e della Francia, Basilea ha promosso la sua candidatura con il tema "Attraversare i confini". Anche Lörrach, in Germania, è apparso nel film promozionale.

Lo St. Jakobshalle, con una capacità di 12.000 spettatori, è prevista come sede. Il "Tagesanzeiger" riferisce che è prevista anche una visualizzazione pubblica allo stadio adiacente. Ma non è tutto: la Steinenvorstadt, la zona di intrattenimento, si trasformerà in una "Via Eurovision" e un palcoscenico per band locali sarà allestito sulla Barfüsserplatz.

La Svizzera ospiterà per la terza volta la competizione internazionale, originariamente chiamata Grand Prix Eurovision de la Chanson. La prima edizione si è tenuta a Lugano nel 1956 e un'altra si è tenuta a Losanna nel 1989.

