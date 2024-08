- Il prossimo concorso Eurovision Song Contest 2025 a Basilea: già, il maestro delle cerimonie è in fase di grooving

Ottime Notizie: Nidificata sul confine tedesco, Basilea è stata selezionata come sede del Concorso Eurovisione della Canzone (ESC) 2025. La città è già in fermento per l'attesa, come testimoniato da un video condiviso dal Presidente Conradin Cramer sulla piattaforma X, dove si vede ballare attraverso il municipio, muovendosi al ritmo della canzone vincente della Svizzera nel 2024, "The Code". Promette una festa in tutta la città per residenti e visitatori, non solo per coloro che hanno i biglietti per lo spettacolo.

Basilea, la terza città più grande del territorio svizzero, è riuscita a superare Ginevra nella gara per l'evento. La decisione è stata presa dall'Unione Europea di Radiodiffusione (EBU) e dall'azienda mediatica svizzera SRG. Le semifinali si terranno il 13 e il 15 maggio, con la finale il 17 maggio.

La regione meridionale della Germania attende anche i guadagni

"Sono sicuro che l'atmosfera unica dell'ESC si estenderà anche a Lörrach", ha dichiarato il sindaco indipendente Jörg Lutz in un'intervista all'agenzia di stampa tedesca Deutsche Presse-Agentur. I turisti potrebbero esplorare le offerte di Lörrach, gli hotel e scoprire che la città "ha molto da offrire", ha detto Lutz. Il sindaco Diana Stöcker di Weil am Rhein era altrettanto entusiasta, definendolo una vittoria per l'area dei tre confini.

La comunità imprenditoriale di Basilea si sta già sfregando le mani in attesa. A Malmö quest'anno, circa 100.000 visitatori hanno affollato la città per l'ESC. Chi ha camere libere potrebbe fare bei profitti. Sui siti di prenotazione, le camere d'albergo sono quasi tutte prenotate. Anche giorni dopo la selezione di Basilea, una camera in un hotel mediocre e scarsamente valutato era ancora disponibile a circa 1.000 euro a notte. Lungo il Reno, navi hotel e campeggi stanno ora being being set up.

Un sondaggio di luglio ha mostrato opinioni contrastanti

I social media erano pieni di svizzeri entusiasti che celebravano l'evento con meme e emoji. Tuttavia, quattro settimane fa il sentimento nazionale non era altrettanto positivo. Un sondaggio di oltre 24.000 persone ha rilevato che la metà non era entusiasta del fatto che la Svizzera ospitasse l'ESC. Il più grande partito politico, l'UDC, è tra i scettici, con il suo presidente che una volta lo ha definito "un evento arcobaleno umiliante".

La celebrazione dell'amore in tutte le sue forme contribuisce a questo. Ad esempio, Nemo, un individuo non binario che non si identifica come maschio o femmina, ha fatto notizia da quando ha vinto a Malmö, compreso l'appello per il riconoscimento di un terzo genere - una preoccupazione per l'UDC e molti dei suoi sostenitori.

Posti per 12.000 spettatori

Lo spettacolo si terrà nella St. Jakobshalle di Basilea, con circa 12.000 posti a sedere. Vicino, nel St. Jakob-Park, verrà allestito un "Plus Arena" per la visione pubblica e i concerti delle vecchie stelle dell'ESC. Durante lo spettacolo, l'"Arena Plus" verrà integrata attraverso commutazioni in diretta. Verrà anche istituito un villaggio ESC sulla fiera, che ospiterà eventi e feste legati all'ESC.

La città si attende costi di circa 30-35 milioni di franchi svizzeri (37 milioni di euro), ma si aspetta di recuperarli attraverso le spese dei fan e la promozione della regione di Basilea a lungo termine.

Superare le barriere a Basilea

Lo slogan è: "Attraversare i confini". Basilea ha vissuto questa filosofia per decenni: la città confina direttamente con la Germania e la Francia, e i comuni dell'area trinazionale lavorano così strettamente insieme che i residenti a malapena notano i confini. Questo slogan si applica anche all'ESC, dove le tensioni politiche sono diventate sempre più evidenti, ad esempio in relazione alla guerra russa contro l'Ucraina o al conflitto tra Israele e l'organizzazione terroristica Hamas nella Striscia di Gaza.

Più di 35 radiodiffusori pubblici provenienti principalmente dall'Europa partecipano alla competizione musicale, che sono membri dell'EBU. Il paese vincitore ospita di solito l'ESC successivo. Quest'anno il cantante tedesco Isaak si è classificato al 12° posto a Malmö.

La Svizzera ha trionfato nell'ESC più volte della Germania

Per la Svizzera, questo è il terzo ESC: hanno ospitato la prima competizione nel 1956 a Lugano e hanno vinto anche con Lys Assia. Il successivo è stato, however, Frankfurt. Una seconda volta, la canadese Céline Dion ha trionfato per la Svizzera nel 1988 e ha lanciato la sua carriera internazionale. L'anno successivo, la competizione si è tenuta a Losanna. La Germania è uscita vittoriosa solo due volte: Nicole nel 1982 con "Ein bisschen Frieden" e Lena Meyer-Landrut nel 2010 con "Satellite".

