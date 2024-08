- Il prossimo concorso Eurol Harrison Song nel 2025, in programma a Basilea

Prossimo anno, il Contest Eurovision della Canzone (ESC) si terrà nella città svizzera che confina con sia la Germania che la Francia, specificamente a Basilea. Questa decisione è stata presa dagli organizzatori dell'evento, la Radio e Televisione Svizzera (SRG) e l'Unione Europea di Radiodiffusione (EBU).

Basilea è nota per il suo motto, "Abbattere le Barriere", poiché crede nel concetto di confini che perdono importanza nella vita quotidiana delle persone. La città e la regione circostante sono considerate esempi di questa idea.

La città tedesca vicina di Lörrach, situata a soli 10 chilometri di distanza, è ansiosa di sfruttare la vicinanza dell'ESC. Il sindaco indipendente di Lörrach, Jörg Lutz, ha sostenuto con entusiasmo la candidatura di Basilea per ospitare l'ESC a Lörrach, come dimostrato nel video di candidatura. "Trasformeremo questo incrocio trinazionale in un incrocio a 40 nazioni con il Contest Eurovision della Canzone", ha dichiarato. Lörrach potrebbe ospitare un gran numero di visitatori, grazie alla sua posizione strategica. Anche prima dell'annuncio ufficiale, i prezzi degli hotel a Basilea erano già saliti a diverse centinaia di euro a notte, anche per le opzioni di budget.

