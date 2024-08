- Il prossimo blockbuster estivo intitolato "24" è stato annunciato.

Il titolo di questo anno's summer smash in Germania è destinato ad essere svelato oggi, giovedì. Gli esperti di GfK Entertainment a Baden-Baden, che compilano le classifiche tedesche ufficiali, riveleranno l'artista e la canzone.

A differenza del passato, non c'è ancora un successo estivo spiccato sulla scena musicale. Al contrario, due anni fa, "Layla" di DJ Robin & Schürze è stata dichiarata vincitrice a fine luglio.

E le chance di Shirin David?

Tipicamente, il successo estivo è un brano di un artista sconosciuto o che non ha ancora sfondato in Germania.

Pertanto, il successo delle classifiche "Bauch Beine Po" di Shirin David potrebbe non essere dichiarato. Tuttavia, questa regola è stata infranta in passato, come nel 2021 con "Bad Habits" di Ed Sheeran.

I famosi successi estivi includono "Macarena" (1996), "Dragostea din tei" (2004), "I Kissed A Girl" di Katy Perry (2008), "Wake Me Up" di Avicii (2013) e "Despacito" di Luis Fonsi feat. Daddy Yankee (2017).

Alcuni potenziali successi estivi di quest'anno in base alle loro prestazioni finora sono "I Like The Way You Kiss Me" di Artemas. Artemas, un produttore musicale britannico, ha raggiunto la fama a livello globale con questo brano elettronico grazie alla sua popolarità su TikTok.

Un altro concorrente è "Move" di Adam Port, Stryv, Keinemusik, Orso & Malachiii. Il DJ di Berlino Adam Port ha guadagnato riconoscimento internazionale attraverso il suo collettivo Keinemusik. Il suo brano elettronico "Move" offre un'atmosfera estiva, simile a Ibiza o al festival Burning Man.

Anche in corsa per l'anthem estivo del 2024 c'è "Pedro" di Jaxomy, Agatino Romero & Raffaella Carrà. Questo brano ballabile è una reinterpretazione del classico Italo-disco "Pedro" della cantante italiana Raffaella Carrà, scomparsa nel 2021 all'età di 78 anni. "Pedro" è uno dei successi più famosi di Carrà, insieme a "A far l’amore comincia tu" (noto anche come "Liebelei" in tedesco).

Despite the absence of a clear summer hit this year, other underdog artists like Artemas and Berlin-based DJ Adam Port are gaining traction with their summery tracks. Their songs, such as "I Like The Way You Kiss Me" and "Move," could potentially challenge the status quo and become the other standout summer jams of 2022.

