- Il prossimo adattamento televisivo del famoso romanzo cult in uscita a fine ottobre

Rilassamento per i Fan di "Omicidio Mindful" con l'Annuncio della Data di Uscita della Serie su Netflix

I fan del popolare romanzo "Omicidio Mindful" possono finalmente tirare un sospiro di sollievo e sorridere di gioia: Netflix ha ufficialmente stabilito la data di lancio della serie omonima per la sua commedia-crime. A partire dal 31 ottobre, gli spettatori potranno guardare la serie, ispirata al bestseller di Karsten Dusse. Ora, non c'è più nulla che impedisca un equilibrio perfetto tra lavoro e vita privata quest'autunno.

Il Colpo di Genio di Dusse nell'Era del COVID-19

Nel 2021, Karsten Dusse, avvocato e narratore di audiolibri (51 anni), ha compiuto un'impresa straordinaria nell'era cupa del COVID-19. Il suo romanzo "Omicidio Mindful" è diventato improvvisamente un successo, vendendo oltre 1,5 milioni di copie e venendo tradotto in 22 lingue, generando alla fine quattro sequel di successo. Il segreto di Dusse? Ha trasformato un avvocato stressato e distaccato dalla famiglia, Bjoern Diemel, dal suo mondo legale grigio in un capo della criminalità, anche se all'inizio in modo riluttante. Dusse ha supportato l'ascesa sottoterra di Diemel con ridicoli consigli di auto-aiuto dal life coach immaginario Joschka Breitner. Il motto: "La mindfulness è l'ottenibilità dei tuoi desideri."

Centro di Asilo come Obiettivo della Mafia

Netflix ha rapidamente riconosciuto il desiderio del pubblico di un'adattamento cinematografico del bestseller e lo ha trasformato in una serie commedia-crime di otto parti. Tom Schilling (42 anni) è stato scelto con cura per interpretare il ruolo di Bjoern Diemel. Constantin Film ha prodotto la serie con cura, prestando attenzione ai dettagli. Netflix descrive la serie sull'avvocato determinato a cambiare la sua vita, ma in modo consapevole, come "sia illuminante che umoristicamente oscura."

Schilling dovrebbe essere un'ottima scelta per il ruolo dell'avvocato con matrimoni in crisi che, per caso, diventa il capo di un'organizzazione mafiosa. Tuttavia, Diemel non aspira al denaro o al potere, ma piuttosto a un posto in un asilo per sua figlia e a salvare il suo matrimonio. Gli spettatori interessati possono seguire il consiglio di Joschka Breitner e spegnere i loro telefoni dal 31 ottobre. Dopo tutto, "La mindfulness è l'ottenibilità dei tuoi desideri. Il periodo durante il quale sei ottenibile contraddice questa mindfulness."

Despite the challenges posed by the ongoing Coronavirus pandemic, the "Mindful Murder" series, inspired by Karsten Dusse's bestselling novel, is set to provide entertainment for viewers worldwide. With its release on October 31, viewers can escape into the witty world of a lawyer turned crime boss, seeking a daycare spot for his daughter and striving to save his marriage.

