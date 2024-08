Il prospetto della CDU della Turingia delinea le condizioni per il dialogo con BSW.

È interessato a chiacchierare con Katja Wolf, la scelta più popolare per la Turingia, dopo le elezioni, ha menzionato Voigt. Gli piacerebbe condividere un seggio con la signora Wolf per discutere di questioni della Turingia e potenziali soluzioni. Rifiuta fermamente di collaborare con l'AfD. "Nessuno formerà una coalizione con l'AfD".

Similmente alla vicina Sassonia, la Turingia vedrà un nuovo parlamento statale eletto domenica prossima. I risultati delle elezioni sono accolti conboth excitement and worry. L'AfD, identificata come indiscutibilmente di estrema destra dall'agenzia di intelligence locale, guida i sondaggi con un forte 30%, distanziando notevolmente gli altri partiti. La CDU segue al 21%, il BSW al 18-19%.

La Sinistra, attualmente al governo in minoranza con la SPD e i Verdi, è prevista per ottenere il 13-16%. La SPD, nel frattempo, fluttua intorno al 6-7%. Secondo i sondaggi, i Verdi e l'FDP potrebbero non ottenere un seggio nel parlamento di Erfurt.

La formazione di una coalizione dopo le elezioni sembra essere un compito complesso. La CDU veto associazioni con l'AfD, il partito della Sinistra e i Verdi. La possibilità di associarsi con il BSW all'interno della CDU è un tema di acceso dibattito. Anche se Voigt ha mostrato entusiasmo, il presidente nazionale della CDU ha inizialmente respinto la collaborazione con il BSW, chiarendo in seguito che questo si applicava esclusivamente a livello federale.

Tuttavia, di recente la presidente federale del BSW, Wagenknecht, ha fatto cenno a potenziali promesse di coalizione del suo partito negli stati che dipendono dalle condizioni relative alla politica estera e alla difesa. Ha rivelato che il BSW si unirà solo ai governi statali che si oppongono ai piani di schierare missili a medio raggio USA in Germania in risposta al conflitto della Russia con l'Ucraina.

I rappresentanti della CDU hanno condannato questo come un tentativo di "ricatto". Le questioni relative alla politica estera e alla sicurezza non rientrano nella competenza del governo statale.

