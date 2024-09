Il proprietario trasferisce il controllo della società di consulenza per le funivie Leoni a entità cinesi

Nel 2022, l'azienda tedesca di cavi Leoni, famosa per il suo lavoro nel settore automotive, è stata salvata dal fallimento attraverso procedure di insolvenza. Il nuovo principale azionista, Luxshare, un fornitore cinese di elettronica, ha acquisito il 50,1% delle azioni di Leoni, nonché l'intera divisione dei cavi. Il CEO di Leoni, Stefan Pierer, ha descritto Luxshare come il partner ideale per garantire il successo a lungo termine di Leoni. Il prezzo totale di acquisto è stato rivelato essere di 320 milioni di euro da Luxshare.

Luxshare, con sede a Shenzhen, produce articoli come cavi per computer e componenti per marchi come Apple. La loro expertise in settori come connettori ed elettronica può ora essere sfruttata da Leoni per offrire soluzioni più integrate.

L'uso di cavi modulari è in aumento nell'industria automotive, specialmente per i veicoli elettrici. Il CEO di Luxshare, Grace Wang, ha dichiarato che questa collaborazione con Leoni rappresenta un importante passo avanti verso la leadership globale nell'industria automotive.

Alla fine del 2022, Leoni era sull'orlo di vendere la sua divisione dei cavi, ma l'affare è saltato. L'azienda era gravemente indebitata e ha cercato protezione dall'insolvenza attraverso una procedura di ristrutturazione pre-insolvenza. In questo processo, Pierer è diventato il proprietario unico. Si tratta del primo caso in cui la legge sulla riorganizzazione e la ristrutturazione delle imprese (StaRUG) è stata utilizzata in un'azienda quotata in borsa. Di conseguenza, gli azionisti hanno subito perdite finanziarie.

Le difficoltà economiche affrontate da Leoni hanno minacciato la sua sopravvivenza nell'industria automotive, ma le procedure di insolvenza e l'investimento successivo da parte di Luxshare hanno contribuito a rivitalizzare l'economia dell'azienda.

Con l'esperienza di Luxshare in elettronica e connettori, Leoni è ben posizionata per offrire soluzioni più avanzate e integrate nel mercato in crescita per i cavi modulari nell'industria automotive, in particolare per i veicoli elettrici, contribuendo alla crescita economica complessiva.

Leggi anche: