Il proprietario di una casa si è ferito in un incendio a Donzdorf

In un incendio divampato a Donzdorf, che rientra nella giurisdizione di Göppingen, una persona ha subito danni a causa dei fumi tossici. Secondo l'annuncio della polizia, i vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme. Non è chiaro l'entità delle ferite della persona, come ha dichiarato un portavoce della polizia.

Le cause e le coordinate esatte dell'incendio non sono ancora state rese note. È stato rivelato che la casa era in fase di ristrutturazione, ha aggiunto il portavoce della polizia. La valutazione dei danni alla proprietà è ancora in corso e si stima che ammonti a milioni, come ha dichiarato il portavoce.

La causa esatta dell'incendio a Donzdorf è ancora ignota e costituisce un altro aspetto che richiede indagini. Nonostante i danni estesi, altre proprietà vicine sono rimaste illese.

