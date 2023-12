Il proprietario dei Washington Commanders Daniel Snyder nega le accuse di aver assunto investigatori privati per seguire altri proprietari della NFL

La scorsa settimana, ESPN, citando diversi proprietari senza nome e fonti della lega e delle squadre, ha riferito che il proprietario dei Commanders "ha dato istruzioni ai suoi studi legali di assumere investigatori privati per indagare sugli altri proprietari - e su Goodell".

In una lettera inviata a tutti gli altri proprietari della NFL, Snyder ha dichiarato: "Questo è palesemente falso e mira a erodere la fiducia e la buona volontà tra proprietari che io prendo molto sul serio. Non ho mai assunto un investigatore privato per indagare su un proprietario o sul Commissioner. Non ho mai dato istruzioni o autorizzato i miei avvocati ad assumere un investigatore privato per mio conto a tale scopo. E non lo farò mai.

"Anche se in campo siamo tutti concorrenti agguerriti, facciamo parte di questa organizzazione perché amiamo il calcio, le nostre squadre e i nostri tifosi. Avere il privilegio di possedere una franchigia nello sport americano è qualcosa che so che nessuno di noi dà per scontato. Le falsità e le bugie diffuse su una qualsiasi delle nostre organizzazioni danneggiano la nostra Lega, i nostri giocatori e i nostri tifosi, e non possiamo permettere che rimangano incontrastate".

L'anno scorso, dopo un'indagine interna condotta dall'avvocato Beth Wilkinson, la NFL ha multato la squadra per 10 milioni di dollari e Snyder ha affidato il controllo delle operazioni quotidiane della franchigia alla moglie, Tanya Snyder. La NFL, tuttavia, si è rifiutata di rendere pubbliche le sue conclusioni, dando vita a un'indagine della Commissione di Vigilanza della Camera in ottobre.

Nonostante il cambiamento, ESPN sostiene che attuali ed ex dirigenti della squadra affermano che Snyder "è ancora molto più coinvolto nella gestione del club di quanto la maggior parte si renda conto", aggiungendo che ha esercitato pressioni per l'acquisizione del quarterback Carson Wentz dai Colts, mentre le fonti hanno messo in dubbio che il presidente della squadra Jason Wright, il primo uomo di colore nella storia della NFL a ricoprire quel titolo, "abbia la vera autorità per sistemare la squadra".

Snyder ha negato le accuse di ESPN, affermando nella lettera che: "È particolarmente vergognoso che ESPN sminuisca i reali risultati del nostro presidente Jason Wright, che ESPN sostiene sia stato messo al comando dalla Lega e non abbia il potere di fare un vero cambiamento. So che sapete che questo è falso. Purtroppo, ESPN ha ignorato i nostri sforzi per correggere le numerose falsità contenute nell'articolo prima della sua pubblicazione".

Dopo la vittoria per 12-7 dei Commanders sui Chicago Bears giovedì sera, anche l'allenatore di Washington Ron Rivera ha smentito le notizie, affermando di essere dietro la decisione di reclutare Wentz.

"Tutti continuano a dire che non volevo avere niente a che fare con Carson, beh, stronzate", ha detto Rivera.

"Sono io quello che ha tirato fuori i fogli di carta, ha guardato le analisi, ha guardato il nastro... quando eravamo a Indianapolis, ok? Ed è questo che mi fa incazzare, perché il ragazzo non merita di avere sempre tutto questo".

Un portavoce di ESPN ha dichiarato alla CNN che l'azienda è ferma sulla sua versione dei fatti.

All'inizio dell'anno la NFL ha assunto l'ex presidente della Securities and Exchange Commission (SEC) Mary Jo White per indagare sulla cattiva condotta sul posto di lavoro di Snyder.

Fonte: edition.cnn.com