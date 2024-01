Il proprietario dei Carolina Panthers David Tepper sembra lanciare un drink ai tifosi di Jacksonville durante la sconfitta della sua squadra

Il proprietario dei Carolina Panthers, David Tepper, è stato ripreso in un video mentre sembrava lanciare una bibita in mezzo alla folla all'EverBank Stadium, al termine della sconfitta per 26-0 della squadra contro i Jacksonville Jaguars, padroni di casa, domenica scorsa.