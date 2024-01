Il proprietario dei Carolina Panthers, David Tepper, è stato multato dalla NFL per 300.000 dollari a causa di una bevanda lanciata.

Un video virale della partita di domenica sembra mostrare Tepper che lancia una bibita dal suo palco verso la folla al termine della sconfitta dei Panthers per 26-0 contro i Jacksonville Jaguars.

Nel video si vede un Tepper visibilmente frustrato in una suite dell'EverBank Stadium dei Jags, insieme al General Manager dei Panthers Scott Fitterer, quando sembra svuotare il suo drink sugli spalti prima di gettare via il bicchiere.

L'incidente è avvenuto dopo che il quarterback esordiente Bryce Young ha lanciato un intercetto verso la fine del quarto quarto, sigillando la sconfitta della squadra, la 14ª della stagione.

In un comunicato che annunciava l'ammenda di Tepper, la NFL ha dichiarato: "Tutto il personale della NFL è tenuto a comportarsi in ogni momento in modo da rispettare i nostri tifosi e riflettere favorevolmente sulla propria squadra e sulla NFL".

Da quando Tepper, un gestore miliardario di hedge fund, ha acquistato la squadra nel 2018, i Panthers hanno un record di 31-67, che si colloca al secondo posto tra i peggiori della NFL in questo periodo, e hanno mancato i playoff in ogni stagione.

Tepper è anche proprietario del Charlotte FC, una squadra di Major League Soccer. A novembre, la squadra ha raggiunto i playoff nel suo secondo anno di attività.

Kevin Dotson e Homero De la Fuente della CNN hanno contribuito a questo servizio.

Fonte: edition.cnn.com