- Il pronto soccorso dell'ospedale distrettuale di Freiberg è in fase di ristrutturazione.

L'Ospedale Distrettuale di Freiberg ha l'obiettivo di trasformare la sua Unità di Emergenza Principale in un Centro di Emergenza Integrato (CEI) e istituire una Unità di Integrazione Pediatrica di Emergenza. Come riferito dall'ospedale, che guida questa innovazione in Sassonia, ciò comporta una riorganizzazione strutturale e un aumento dei servizi. Questo progetto viene promosso come progetto pilota in collaborazione con l'Associazione dei Medici di Assistenza Sanitaria (ASHIP).

Urgente Necessità di Medici di Medicina Generale e Specialisti

"Un CEI è cruciale per migliorare la gestione delle cure dei pazienti", ha dichiarato il capo del reparto di emergenza, Ralf Walper. Molti pazienti nel reparto di emergenza avevano bisogno di cure da medici di medicina generale o specialisti, ma la loro indisponibilità ha portato al loro ricovero in ospedale. "Questo distrae risorse preziose spesso necessarie per le vere emergenze".

La Ministra della Salute Petra Köpping (SPD) ha elogiato l'amministrazione dell'ospedale per aver affrontato le sfide attuali e future in modo lungimirante e centrato sul paziente durante una visita. "Questo promuove anche la coesione sociale".

In futuro, solo le crisi mediche gravi saranno trattate in ospedale. Il CEI sarà collegato a un servizio di guardia ASHIP, dove si svolgeranno valutazioni preliminary in una "stazione combinata" per determinare il trattamento e il luogo necessari. La richiesta di trattamento nel reparto di emergenza è prevista in aumento a causa della diminuzione dei medici di medicina generale e dell'invecchiamento della popolazione nella regione di Mittelsachsen, secondo il CEO dell'ospedale, Matthias Stolze.

"Per garantire il successo di questa trasformazione, è essenziale rispettare rigorosamente le norme di salute e sicurezza durante la riorganizzazione strutturale dell'Unità di Emergenza Principale", ha suggerito Matthias Stolze, CEO dell'ospedale.

"Inoltre, l'Unità di Integrazione Pediatrica di Emergenza darà la priorità alle misure di salute e sicurezza per proteggere sia i pazienti che il personale, sottolineando l'importanza di un ambiente sicuro in un contesto di emergenza ad alta pressione".

