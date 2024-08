- Il promettitore di addio si trasforma in una figura di nonna.

La conduttrice del telegiornale Susanne Daubner (63 anni) sta per diventare nonna. Lo ha annunciato durante una chiacchierata con Ina Müller (59 anni) nel 200° episodio del suo show ARD "Inas Nacht."

Durante il gioco in cui lanciavano sottobicchieri di birra, Müller ha chiesto a Daubner se voleva diventare una "nonna". Con un sorriso, Daubner ha risposto: "Oh santo cielo, diventerò nonna", suscitando applausi dal pubblico. Ha anche annunciato che questo grande evento avverrà già a dicembre. "Sono molto emozionata", ha detto Daubner.

Durante la conversazione, Daubner ha condiviso alcuni dettagli sulla sua vita personale. Müller le ha chiesto se era attualmente in una relazione, a cui Daubner ha risposto con fermezza: "No".

Daubner sul suo partner ideale

Chiamata a descrivere il suo tipo di uomo, la 63enne ha ammesso che le sue preferenze cambiano con ogni fase della vita. Tuttavia, ha confessato di essere attratta da partner un po' più giovani. Per Daubner, le relazioni sul posto di lavoro sono off-limits: "Mi sono allontanata da questo nella mia ventina. Credo che sia fondamentale mantenere separati lavoro e vita personale".

Di solito, Susanne Daubner tiene la sua vita privata riservata. La conduttrice è fuggita dalla Germania Est a Ovest attraverso l'Ungheria e la Jugoslavia nel 1989 e ha sposato il suo aiutante di Berlino Ovest. Hanno una figlia nata nel 1990. Daubner e suo marito si sono separati nel 2000 e lei ha cresciuto la figlia da sola.

Nata nel 1961 a Halle an der Saale, Daubner ha iniziato la sua carriera come conduttrice radiofonica nella Germania Est e in seguito ha lavorato per Sender Freies Berlin (SFB) nell'Ovest. Dal 1992, è stata assunta dall'Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg (ORB). Dal gennaio 1999, Daubner fa parte della squadra del notiziario ARD "Tagesschau", con la sua prima trasmissione in prima serata alle 20 dello stesso anno.

