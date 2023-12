Notizie salienti

Il "proiettile" da 370 miglia orarie alimentato a batterie

L'auto elettrica più veloce del mondo si dirige nello Utah

La Venturi VBB-3 dovrebbe raggiungere i 600 km/h

Dalla Bluebird di Malcolm Campbell - la prima auto a infrangere la barriera delle 300 miglia orarie nel 1935 - alle auto veloci a reazione e a razzo degli anni '60 e '70, la famosa pista di velocità bianca ha ospitato alcune delle auto più iconiche mai costruite.

Ora una nuova generazione di piloti sta affrontando la famosa pista.

L'ultima arrivata sulle saline è un'auto elettrica: la Venturi Buckeye Bullet 3 (VBB-3).

Progetto congiunto della Venturi Automobiles di Monaco e degli studenti di ingegneria della Ohio State University, l'auto - lunga più di 11 metri - vanta un'impressionante potenza di 3.000 cavalli sotto il cofano e una velocità massima stimata di 372 mph (600 km/h).

L'attuale record mondiale di velocità su terra per un'auto a batteria è di 307 mph (495 kph), stabilito dal precedente modello del team, il Venturi VBB-2.5 nel 2010.

Negli anni successivi, i tentativi di superare questo record sono stati ostacolati dal maltempo: nel 2013 la pista è stata allagata e lo scorso agosto le condizioni di fango hanno di nuovo compromesso le speranze.

Quest'anno, il team si sta preparando per un altro tentativo, incrociando le dita per una corsa asciutta in estate.

"È molto emozionante", ha dichiarato alla CNN Delphine Biscaye, ingegnere capo del progetto. "La velocità, di sicuro, non ha eguali sulla Terra".

Ma non si tratta solo di battere i record, secondo Biscaye, che afferma che questa iniziativa riguarda lo sviluppo di nuove tecnologie.

"Tutte le conoscenze che abbiamo appreso da questo progetto e dai test effettuati con il VBB-3 sono ora utilizzate dagli ingegneri dell'industria che producono auto di serie", ha aggiunto.

La tecnologia sviluppata è già stata trasferita alla Formula E, l'unica serie di gare al mondo interamente elettrica.

"Le conoscenze acquisite con questo progetto vengono utilizzate per il progetto di Formula E", afferma entusiasta Biscaye. "In Formula E, quest'anno siamo produttori e forniamo il gruppo propulsore".

Ma anche altre aziende automobilistiche, e persino la NASA, stanno beneficiando di questo progetto, dice Biscaye.

"La maggior parte dei nuovi studenti che lavorano al progetto VBB-3 lavorano ora nell'industria, per aziende del calibro di Ford, NASA e altre, occupandosi di batterie e lavorando sul futuro", ha aggiunto.

"Stiamo lavorando con molte aziende locali. È emozionante vederle e la gente di Monaco sta mostrando un vero interesse per il nostro progetto, perché non è solo un progetto di velocità terrestre, ma anche un'ambizione elettrica e verde".

Per Biscaye, il motto di Venturi "Powered by Innovation" è fin troppo vero.

"È davvero motivante vedere che non è solo il mondo del motorsport a interessarsi al nostro progetto", afferma la francese. "La gente vede ovunque l'importanza di questo veicolo per la ricerca e lo sviluppo dei veicoli elettrici".

