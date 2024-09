Il progresso nella battaglia contro il coronavirus è segnato da questo rapporto dettagliato.

Il governo federale è ora legalmente obbligato, come stabilito da una recente valutazione legale, a rimborsare integralmente l'assicurazione per le cure infermieristiche per i miliardi extra spesi durante la pandemia di coronavirus. Il finanziamento dei test per il coronavirus o il pagamento dei premi per i lavoratori del settore delle cure dovrebbe essere finanziato attraverso le tasse, poiché questi sono compiti per la società nel suo insieme, secondo il punto di vista di DAK-Gesundheit, ottenuto da Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

L'uso dei fondi contributivi per le misure contro il coronavirus è considerato incostituzionale, poiché costituisce un abuso di scopo. L'avvocato Dagmar Felix dell'Università di Amburgo sostiene nell'opinione che l'accesso alle contribuzioni sociali è proibito, poiché ciò utilizzerebbe le contribuzioni sociali per finanziare il bilancio generale dello stato.

I test per il coronavirus, i premi per le cure e altre misure relative al coronavirus hanno comportato circa 13 miliardi di euro di costi aggiuntivi per l'assicurazione per le cure infermieristiche, secondo DAK. Tuttavia, il governo federale ha rimborsato solo una parte di queste spese finora. Secondo DAK e altre compagnie assicurative, sono ancora dovuti circa sei miliardi di euro.

L'assenza di rimborso potrebbe comportare aumenti delle contribuzioni

La questione del rimborso completo è particolarmente importante perché l'assicurazione per le cure infermieristiche è finanziariamente sotto pressione. Secondo le stime delle compagnie assicurative, sarà necessario un aumento del tasso di contribuzione di almeno 0,2 punti percentuali entro l'inizio del 2025.

Questo aumento potrebbe essere evitato, secondo il presidente del consiglio di amministrazione di DAK Andreas Storm, se il governo federale rimborsasse integralmente le spese per il coronavirus. "Il risultato della nostra valutazione legale è ovvio: c'è stato un abuso dei fondi contributivi durante la pandemia, che deve ora essere corretto alla luce dei problemi finanziari urgenti", ha detto a RND. "Se i fondi finanziari necessari dell'importo di sei miliardi di euro vengono forniti quest'anno, l'aumento delle contribuzioni minacciato all'inizio dell'anno può essere evitato per gli assicurati", ha avvertito. Il governo a traffico luminoso mira a varare il suo bilancio per il 2025 entro la metà di novembre.

L'assicurazione sanitaria legale, come altre compagnie assicurative, sta facendo pressione sul governo federale per un rimborso completo dei 13 miliardi di euro di costi aggiuntivi sostenuti durante la pandemia di coronavirus, poiché il mancato rimborso potrebbe comportare un aumento delle contribuzioni. Se il governo fornisse i sei miliardi di euro necessari quest'anno, come suggerito dal presidente del consiglio di amministrazione di DAK, l'aumento delle contribuzioni minacciato per gli assicurati potrebbe essere evitato nel 2025.

Leggi anche: