Il programma di sviluppo delle Nazioni Unite cerca di aiutare l'Ucraina durante la stagione invernale.

Naftogaz rafforza l'alleanza con il PUN per la sicurezza energetica dell'Ucraina La compagnia energetica ucraina Naftogaz sta intensificando la sua partnership con il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (PUN) per rafforzare la sicurezza energetica. Gli esperti esprimono preoccupazione per il fatto che i numerosi attacchi russi alle infrastrutture essenziali abbiano lasciato gli ucraini a prepararsi per un inverno rigido, subendo numerosi blackout di elettricità, riscaldamento e acqua. Il PUN sta aiutando l'Ucraina, compresi i generatori a gas, per ridurre le interruzioni nella fornitura alla popolazione.

09:55 La regione di Sumy rimane senza elettricità dopo l'attacco dei droni Nella regione ucraina di Sumy, colpita da droni russi Shahed all'alba, 280.000 residenti rimangono senza elettricità. L'aeronautica ucraina afferma di aver abbattuto 16 droni, ma quelli che sono riusciti a passare hanno causato danni alle infrastrutture critiche.

09:28 L'Ucraina: un prigioniero di guerra decapitato dai russi Il Commissario ucraino per i diritti umani del Parlamento riferisce che i russi hanno giustiziato un prigioniero di guerra ucraino disarmato questa mattina, con le mani legate con il nastro adesivo, usando una spada. L'umanità e la brutalità dei russi sono inconcepibili, conclude un esperto ucraino. Una foto del soldato ucraino ucciso è stata pubblicata online oggi, mostrando l'iscrizione "Per Kursk" sulla spada utilizzata per l'esecuzione. I fotografi ucraini Konstantin e Vlada Liberova condividono le immagini dei soldati ucraini che hanno sopravvissuto alla prigionia russa.

09:02 Il comandante ceceno parla dell'offensiva di Kursk Dopo l'invasione a sorpresa di Kyiv della regione di frontiera di Kursk all'inizio di agosto, i leader militari russi sono rimasti in silenzio. Tuttavia, il comandante ceceno Apti Alaudinow ha espresso ottimismo sul suo canale Telegram: "Stiamo calmi, mangiamo popcorn e guardiamo i nostri distruggere il nemico," ha scritto il primo giorno dell'offensiva. Da allora, Alaudinow è diventato il principale commentatore dell'offensiva di Kursk, con le sue dichiarazioni diffuse dai media russi. Gli esperti dell'agenzia di stampa AFP attribuiscono questa presenza mediatica insolita all'approvazione dei livelli più alti. Similmente al leader ceceno Ramzan Kadyrov, Alaudinow gode di un grado anomalo di libertà di parola. Alcuni ipotizzano che potrebbe essere un potenziale successore del presunto malato Kadyrov.

08:42 La Germania fornisce 100 milioni di euro di aiuti invernali all'Ucraina La Germania sta fornendo all'Ucraina altri 100 milioni di euro di aiuti invernali, ha dichiarato il Ministro degli Esteri federale Annalena Baerbock durante una visita a Chisinau, la capitale della Moldavia. "È evidente che l'autunno si sta avvicinando e l'inverno bussa alla nostra porta," ha detto Baerbock prima di un incontro della piattaforma di partenariato della Moldavia nella capitale dell'ex repubblica sovietica. La Russia sta pianificando un'altra "guerra invernale" per rendere la vita il più difficile possibile per gli ucraini, ha avvertito Baerbock.

08:01 La Russia attacca le strutture energetiche di Sumy dall'aria L'Ucraina accusa la Russia di aver lanciato un altro attacco importante con i droni. L'aeronautica ucraina ha riferito di aver intercettato 34 su 51 droni russi durante la notte in cinque diverse regioni. Le autorità locali della regione nord-orientale di Sumy hanno riferito che le infrastrutture energetiche sono state attaccate, con sedici droni danneggiati. Sono stati attivati i sistemi di alimentazione di backup per proteggere le infrastrutture critiche, comprese le forniture idriche e gli ospedali. Gli equipaggi di emergenza stanno attualmente riparando i danni.

07:37 L'Ucraina segnala gravi perdite russe Secondo le fonti militari ucraine, la Russia ha subito 1.020 morti e feriti dal giorno precedente. Le perdite totali della Russia dal febbraio 2022, quando è iniziata l'invasione su larga scala, ammontano a 635.880. Negli ultimi 24 ore, sei sistemi d'artiglieria e due carri armati sono stati danneggiati o distrutti, oltre a sei veicoli corazzati e 66 droni.

07:10 Il Kyiv Post: l'aeroporto militare russo di Engels attaccato L'aeroporto militare russo di Engels, nella regione di Saratov, è stato apparentemente preso di mira dai droni dell'Ucraina, secondo il sito di notizie ucraino "Kyiv Post", che ha pubblicato video con detonazioni udibili. Si dice che all'aeroporto siano stazionati bombardieri strategici armati di missili, utilizzati dalla Russia per attaccare le città ucraine.

06:35 Stoltenberg invita a discutere delle armi a lungo raggio per l'Ucraina Il segretario generale uscente della NATO Jens Stoltenberg incoraggia i continui dibattiti internazionali sulla possibilità di consentire all'Ucraina di colpire il territorio russo utilizzando armi occidentali a lungo raggio. "Ogni alleato è responsabile delle decisioni che prende, ma la stretta coordinazione è fondamentale," ha detto Stoltenberg alla radio britannica LBC. L'Ucraina ha richiesto ai suoi alleati da mesi di colpire i centri di comando, le basi militari e le infrastrutture critiche della Russia. Stoltenberg ha espresso preoccupazione per il potenziale escalation del conflitto, affermando: "Ma credo ancora che il maggiore rischio per noi sia che Putin esca vittorioso dall'Ucraina."

06:13 Meta blocca la diffusione globale della propaganda russa attraverso il canale RT Meta, la società madre di Facebook, sta bloccando la diffusione della propaganda di stato russa attraverso canali come la TV RT in tutto il mondo. RT (precedentemente Russia Today) e le organizzazioni affiliate saranno proibite sulle app di Meta. Il blocco è basato sulla diffusione della propaganda di stato russa. Oltre a Facebook, Meta gestisce Instagram, WhatsApp e Threads. RT è già proibito all'interno dell'Unione Europea dal primavera del 2022 a causa delle campagne di disinformazione sulla invasione russa dell'Ucraina.

05:33 Lukashenko Libera 37 Detenuti in BielorussiaIl leader autoritario bielorusso Alexander Lukashenko ha concesso la libertà a 37 individui condannati. L'amministrazione bielorussa di Minsk ha dichiarato che questi individui erano stati imprigionati per accuse di "estremismo" - un'accusa spesso utilizzata contro i critici del governo in Bielorussia. Tra questi ci sono sei donne e diversi individui con problemi di salute. Le identità dei 37 individui liberati non sono state rese note. Negli ultimi due mesi, la Bielorussia ha ripetutamente graziato i prigionieri che erano stati arrestati per aver protestato contro il governo. A metà agosto, Lukashenko ha liberato 30 prigionieri politici, seguiti da altri 30 all'inizio di settembre. In entrambi i casi, il presidente ha affermato che i prigionieri avevano espresso pentimento e avevano richiesto il perdono.

03:11 Rapporto dell'ONU: la situazione dei diritti umani in Russia peggioraSecondo un rapporto dell'ONU, i violazioni dei diritti umani in Russia stanno aumentando. "Ora c'è un abuso sistematico e sostenuto dallo stato dei diritti umani", riferisce Mariana Katzarova. Nominata Rappresentante speciale dell'ONU per la situazione in Russia nel 2023, la bulgara Katzarova afferma nel suo rapporto che questo sistema è progettato per soffocare la società civile e l'opposizione politica. I critici del conflitto della Russia contro l'Ucraina e i dissidenti stanno subendo una persecuzione crescente. Katzarova stima che almeno 1372 individui stanno scontando pene detentive per accuse politiche. Questi attivisti per i diritti umani, giornalisti e critici della guerra sono stati accusati e condannati a lunghe pene detentive con false accuse. Hanno anche subito torture durante la detenzione. I prigionieri politici sono tenuti in celle isolate, mentre altri sono costretti in cliniche psichiatriche. Questi dati rappresentano solo i casi di cui Katzarova è a conoscenza; il numero effettivo potrebbe essere più alto, secondo un assistente.

23:24 La Svezia assumerà il ruolo di guida in una forza NATO pianificata in FinlandiaLa NATO sta cercando di stabilire una presenza militare nel nord della Finlandia, con la Svezia che potrebbe guidare l'iniziativa. Ciò comporta un modello specifico di forze NATO multinazionali, noto come Forze Terrestri Avanzate (FLA), simile a quelle in altri paesi NATO confinanti con la Russia. Il ministro della Difesa svedese Pål Jonson e il suo omologo finlandese Antti Häkkänen hanno annunciato questo durante una conferenza stampa a Stoccolma. Jonson ha espresso gratitudine per essere stato selezionato dalla Finlandia per servire come "nazione quadro" per questa presenza. Questa partnership rafforzerà la sicurezza complessiva della NATO.

