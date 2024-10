Il programma di lavoro per i rifugiati, supervisionato da Scholz, dimostra le prime vittorie alle 17:43.

Job Turbo: Aiutare i Rifugiati a Lavorare Più Velocemente in GermaniaL'iniziativa tedesca denominata Job Turbo mira a far trovare lavoro più rapidamente ai rifugiati con prospettive di residenza. Secondo il Cancelliere Scholz, in luglio, 266.000 ucraini erano impiegati in Germania, con un aumento di 71.000 rispetto all'anno precedente. Analogamente, 704.000 individui provenienti da paesi principali di asilo erano impiegati, con un aumento di 71.000. Il Cancelliere Scholz attribuisce questo trend positivo al Job Turbo, dichiarando questo in un evento tenuto nella Cancelleria. Il Ministro federale del Lavoro, Heil, menziona che circa 113.000 dei 266.000 ucraini sono impiegati in lavori socialmente assicurati. Il programma del governo tedesco, che è stato lanciato circa un anno fa, si concentra principalmente sull'intensificare il supporto dei centri per l'impiego.

17:06 Putin Prioritizza lo Sviluppo nei Territori Russi OccupatiIn un messaggio video, il capo del Cremlino Putin delinea i compiti chiave per le autorità russe nei territori ucraini che controllano: "La responsabilità principale per tutti noi è quella di creare condizioni favorevoli per la crescita di questi territori per tutelare le persone, la priorità principale. Tuttavia, non rimanderemo la risoluzione dei problemi economici e sociali. Ci occuperemo di loro subito", dichiara Putin, come riportato da Tass, un'agenzia di stampa di proprietà dello stato. Due anni fa, Mosca ha riconosciuto l'anneessione di quattro regioni in Ucraina. Putin si riferisce a questi territori come "Nuova Russia", ma Mosca esercita solo un controllo parziale su di essi.

16:37 Kara-Mursa: Più Prigionieri Politici in Russia che nell'Era SovieticaIl leader dell'opposizione Vladimir Kara-Mursa afferma che ora ci sono più prigionieri politici in Russia che alla fine dell'era sovietica. "Più di 1300 prigionieri politici noti sono detenuti nella Russia di Putin, molti di più di quanto ce ne fosse negli ultimi anni dell'intero Unione Sovietica", dichiara Kara-Mursa davanti al Consiglio d'Europa a Strasburgo. Denuncia la rivendicazione di Putin secondo cui tutti i russi sostengono il suo regime e la guerra come una "menzogna propagandistica", e chiede la liberazione dei dissidenti imprigionati. Le autorità del Cremlino hanno arrestato Kara-Mursa ad aprile 2022 per aver accusato la Russia di "crimini di guerra" contro l'Ucraina. È stato condannato a 25 anni di prigione ad aprile 2023, ma è stato rilasciato in seguito a uno scambio di prigionieri all'inizio di agosto.

16:15 Russia Escalation degli Attacchi Notturni contro l'UcrainaPer la 33ª notte consecutiva, la Russia ha attaccato l'Ucraina con droni e missili. Secondo l'aeronautica ucraina, esplosioni e spari hanno risuonato a Kyiv per tutta la notte. Le difese ucraine hanno combattuto contro l'attacco dei droni per circa cinque ore. Fortunatamente, non sono state segnalate vittime.

15:41 Discussioni sul Deployment delle Armi Atomiche: il Cremlino Assume un Tono DiversoIl Cremlino alza la soglia per il possibile deployment delle armi atomiche dopo le recenti modifiche alla sua dottrina nucleare che hanno suscitato scalpore. Il portavoce del Cremlino Peskov afferma che il conflitto ucraino non dovrebbe essere automaticamente collegato a una risposta russa con armi atomiche. Peskov chiarisce se l'abbattimento di 125 droni ucraini domenica costituisca un attacco aereo significativo che giustifichi una risposta russa con armi atomiche, secondo la nuova dottrina nucleare. "Decisioni cruciali sono state prese e la documentazione appropriata seguirà. Tuttavia, l'operazione militare speciale continua senza fare collegamenti inutili", sottolinea Peskov. Putin ha annunciato le condizioni estese per l'uso delle armi atomiche la scorsa settimana, dichiarando che gli attacchi aerei sulla sua territorio o gli attacchi da parte di un paese non nucleare appoggiato da potenze nucleari costituiscono una minaccia esistenziale.

15:15 Baerbock Avverte del Pericolo della Disinformazione RussaLa Ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock mette in guardia contro la disinformazione e la manipolazione delle elezioni, in particolare orchestrata dalla Russia. "Le campagne di disinformazione hanno un'influenza sostanziale", dice al Green Future Congress di Berlino. Evidenzia una strategia deliberata per.targetizzare i votanti più giovani, con le donne che spesso diventano vittime di odio e notizie false. Baerbock menziona anche specifici algoritmi su alcune piattaforme dei social media che amplificano l'odio e l'incitamento. "Se non affrontiamo questa situazione, diventeremo vulnerabili a queste fonti di notizie false", avverte.

15:01 La Russia Aumenta la Spesa, Non Rivelano il Bilancio della GuerraIl governo russo presenta il suo progetto di bilancio per il 2025 al parlamento russo. Le spese del bilancio sono previste intorno ai 400 miliardi di euro nel 2025, in aumento di quasi il 12% rispetto al 2024. Tuttavia, non vengono fornite figure riguardo alla spesa per la difesa. Il ministero delle finanze menziona solo che i fondi necessari saranno allocati per l'ammodernamento dell'esercito, i pagamenti di compenso e il sostegno alle aziende del complesso militare-industriale.

13:51 La Russia Piano di Reclutare 133.000 Soldati quest'AutunnoA partire da domani e continuando fino alla fine dell'anno, la Russia pianifica di arruolare 133.000 individui per il servizio militare, come riportato dai media ucraini. Il Presidente Putin ha autorizzato una campagna di arruolamento autunnale attraverso un decreto, che mira a individui di età compresa tra i 18 e i 30 anni che non sono riservisti. Dopo il completamento del servizio, i soldati il cui periodo di arruolamento è terminato verranno congedati.

13:14 Rapporto sui Caduti in UcrainaL'Ucraina ha segnalato un morto e feriti a causa degli attacchi dei droni russi. Un morto è stato registrato nell'area di Kupyansk della regione di Kharkiv, mentre tre persone di età compresa tra 53 e 72 anni sono rimaste ferite a Kherson, come riferito dall'agenzia di stampa statale ucraina con riferimento alle autorità locali.

12:36 Avanzata Russa nella Regione di DonetskLe forze russe hanno rivendicato il controllo su un altro villaggio nell'est dell'Ucraina, specificamente Nelepowka, nella regione di Donetsk, secondo quanto dichiarato dal ministero della difesa russo. I soldati russi hanno riconquistato il villaggio, che era precedentemente sotto il controllo ucraino. L'area ha registrato significativi progressi delle forze ucraine, ma i soldati russi hanno fatto progressi nell'est dell'Ucraina contro le forze ucraine numericamente e militarmente più deboli per diversi mesi. Nelepowka si trova a circa cinque chilometri a sud della città di Torez, che è sotto il controllo ucraino ma sotto il fuoco dell'artiglieria russa da settimane. I soldati russi stanno anche avanzando verso la città di Pokrovsk, strategicamente importante per l'esercito ucraino.

11:55 Gruppo Partigiano Rivendica Esplosione sulla Linea di Rifornimento RussaIl gruppo partigiano Atesh ha rivendicato l'esplosione di un binario ferroviario utilizzato dalle forze russe per consegnare attrezzature e munizioni alle loro linee del fronte nella regione russa di Kursk. L'agenzia di stampa statale ucraina, Ukrinform, ha riferito queste affermazioni da un post su Telegram pubblicato dal gruppo partigiano, che include ucraini, tatari di Crimea e dissidenti russi. Il gruppo è stato fondato due anni fa sulla penisola di Crimea.

11:26 Pubblico Russo Scettico sulla Caccia alla CorruzioneLe risorse russe sono destinate ad allocare il 40 percento del bilancio dello stato alla difesa l'anno prossimo, secondo la bozza attuale. Tuttavia, la recente caccia alla corruzione nel ministero responsabile dopo la morte del leader militare Yevgeny Prigozhin viene percepita come falsa dal pubblico russo, secondo il reporter di ntv Rainer Munz a Mosca.

11:01 Cittadino Americano a Rischio di Detenzione per Aver Lottato per l'UcrainaUn cittadino americano, Stephen Hubbard, si è dichiarato colpevole delle accuse di attività mercenarie in un tribunale di Mosca. Ha ammesso di aver ricevuto pagamenti per combattere contro la Russia in Ucraina, come riportato dal "Guardian" britannico, citando l'agenzia di stampa statale russa RIA. Se condannato, il 72enne potrebbe scontare da 7 a 15 anni di prigione.

10:20 Kyïv Sperimenta Attacchi di Droni e IncendiUn attacco con droni a Kyïv durante la notte ha causato l'incendio di un edificio residenziale e danni, secondo quanto riferito dalle autorità locali a Ukrainska Pravda. Per fortuna, non ci sono state vittime. Inoltre, gli incendi sono divampati in cinque distretti della regione a causa dei detriti dei droni abbattuti. Tutti i droni sono stati abbattuti con successo, secondo le fonti ucraine.

09:36 Putin Riafferma Impegno nella Campagna UcrainaIl presidente russo Putin ha ribadito il suo impegno nel raggiungere tutti gli obiettivi nel conflitto ucraino. Ha affrontato la situazione in un messaggio video per il secondo anniversario dell'annessione russa di quattro regioni ucraine. Putin ha giustificato l'invasione accusando il governo ucraino di essere una "dittatura neofascista" e di voler separare la popolazione di lingua russa dalla loro patria storica. Ha anche criticato le "élite occidentali" per aver trasformato l'Ucraina in un "avamposto militare" contro la Russia.

08:46 Comandante Ucraino Rimpiazzato nella Difesa di WuhledarIl colonnello Ivan Winnik, comandante della 72ª Brigata Meccanizzata Indipendente dell'Ucraina, che ha difeso la città contesa di Wuhledar, è stato rimpiazzato. Il Comando delle Forze congiunte del Nord ha dichiarato che il motivo era una promozione e il trasferimento dell'esperienza combattente. Il suo successore non è stato identificato. Durante il comando di Winnik, la brigata ha difeso la città per più di due anni. Ci sono preoccupazioni che le forze russe possano presto catturare la piccola città nella parte meridionale del Donbass.

08:04 Mykolaïv reports fire at critical infrastructure facilityA fire broke out at a critical infrastructure facility in the Bashtanka district of the Mykolaiv region following a Russian drone attack, as per Ukrainska Pravda's report, citing the head of the regional military administration. The specific facility involved in the fire is not disclosed.

07:24 Kyiv Repels Overnight Drone AttackThe Russian drone attack on Kyiv lasted over five hours, but all drones were shot down before reaching their targets, according to Ukrainian sources. The attack occurred in several waves from different directions.

06:13 Zelenskyy Reports 100 Daily Guided Bomb Attacks Russia continues to relentlessly assault Ukraine, dropping around 100 guided bombs every day directly from aircraft, as per Ukrainian President Zelenskyy's statement in a video address. Recent attacks in the industrial city of Saporizhzhia left 14 individuals injured. The Russian forces also bombarded regions such as Kharkiv, Donetsk, and Sumy with guided bombs. Zelenskyy describes this daily onslaught as "Russia's terror," emphasizing the urgent need for Ukraine to obtain more long-range attack capabilities, air defense systems, and sanctions against Russia.

04:46 Kyiv sotto attacco dei droni: unità di difesa in azione Kyiv è nuovamente diventata il bersaglio di ripetuti attacchi di droni russi durante la notte. Secondo quanto dichiarato dal sindaco di Kyiv, Vitali Klitschko, su Telegram, l'esercito ucraino ha continuato a contrastare le ondate di droni in arrivo per ore. Sono state segnalate numerose esplosioni a Kyiv, indicando l'utilizzo di sistemi di difesa aerea. Gli oggetti sono stati colpiti in cielo, ma non ci sono ancora segnalazioni di danni o vittime. C'è un'allerta aerea per Kyiv, la sua area e tutta l'Ucraina orientale, con la forza aerea ucraina che riferisce di diversi gruppi di attacchi di droni russi su Kyiv e Ucraina occidentale sin dalle prime ore del mattino.

03:45 Commissione di Helsinki propone cambiamento di politica verso Mosca La commissione bipartitica di Helsinki invita gli Stati Uniti a rivedere la sua politica verso la Russia, considerandola una minaccia per la sicurezza globale a lungo termine. Secondo il quotidiano The Hill, la commissione consiglia a Washington di rivalutare la sua posizione sulla Russia, come ha fatto con la Cina. Le proposte potrebbero entrare in conflitto con gli impegni dell'amministrazione Biden verso l'Ucraina e gli alleati di Donald Trump nel Congresso, che sostengono che gli Stati Uniti spendono troppo per la sicurezza europea.

02:49 Kyiv sotto attacco di droni russi: richiesta di azione difensiva Kyiv è sotto attacco da parte di droni russi, secondo quanto riferito dall'esercito ucraino. Le unità di difesa aerea sono state dispiegate per contrastare gli attacchi, secondo i resoconti di testimoni oculari di diverse esplosioni forti e oggetti colpiti in cielo. Al momento, tutta l'Ucraina orientale, nonché Kyiv e le regioni circostanti, sono sotto allerta aerea.

01:40 Moldova: ministro avverte contro 'ladri' nella campagna elettorale Un ministro del governo di alto livello ha lanciato un avvertimento ai moldavi di stare alla larga dai "ladri, rifugiati e banditi" durante la campagna elettorale per le elezioni presidenziali del 2022. L'avvertimento del ministro delle Infrastrutture Andrei Spinu rispecchia la natura incontrollata della campagna, soprattutto dopo che un businessman filorusso ha promesso incentivi per i votanti contro l'adesione all'Unione Europea.

00:14 Russia accusa l'Ucraina di aver attaccato la sottostazione elettrica vicino alla centrale nucleare La direzione della centrale nucleare di Zaporizhzhia, sotto il controllo russo, ha accusato le forze ucraine di aver attaccato una sottostazione elettrica nelle vicinanze e danneggiato un trasformatore. Il trasformatore della "Raduga" sottostazione di Enerhodar, nel sud-est dell'Ucraina, è stato colpito da un attacco di artiglieria, secondo l'annuncio della centrale su Telegram. Non sono state segnalate interruzioni dell'approvvigionamento di energia. La centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d'Europa con sei reattori, è stata conquistata dalle forze russe a febbraio 2022 e entrambe le parti si accusano reciprocamente di attacchi o di pianificare attacchi contro la centrale nucleare in modo costante.

23:15 Zelensky dubita delle minacce nucleari: 'Putin ama la sua vita' Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso dubbi sulle minacce nucleari in corso da parte del presidente russo Vladimir Putin in un'intervista a Fox News, sostenendo che Putin dà la priorità alla sua vita e che è quindi meno probabile che utilizzi armi nucleari senza provocazione. Zelensky ammette che nessuno sa veramente cosa passa per la mente di Putin, ma ritiene che il leader russo sia meno propenso all'utilizzo di armi nucleari a causa di questa paura personale.

10:10 PM: la visione dell'FPÖ sul conflitto ucraino e la Russia Le elezioni parlamentari austriache hanno notevolmente sconvolto il panorama politico. L'FPÖ di destra si gode un trionfo storico, con il 28,7% delle previsioni. I populisti di destra sono stati piuttosto vocalizzi nella loro critica all'UE nel loro manifesto elettorale. Nonostante la guerra in Ucraina in corso, il partito mantiene una posizione piuttosto simpatica nei confronti della Russia e non vede alcun problema nell'adesione dell'Austria al gas russo. Nel 2018, l'Austria ha prorogato il suo contratto di gas con Mosca fino al 2040. Questo contratto prevede un'obbligazione di acquisto compulsivo per quantità significative di gas e include anche pagamenti in caso di mancata consegna. Tra gennaio e maggio 2024, oltre il 90% delle importazioni di gas dell'Austria proveniva dalla Russia.

9:37 PM: il primo ministro russo visita Teheran Il primo ministro russo Mikhail Mishustin si recherà a Teheran per discutere con il presidente iraniano Massoud Peseschkian, mentre le tensioni nel Medio Oriente aumentano. L'incontro è previsto per lunedì, come annunciato dal governo russo. Oltre all'incontro con il vicepresidente iraniano Mohammad Resa Aref, Mishustin discuterà "l'intero spettro della collaborazione russo-iraniana nei campi del commercio, dell'economia, della cultura e dell'aiuto umanitario" durante il suo soggiorno a Teheran. L'Occidente sostiene che l'Iran fornisce droni e missili all'esercito russo per le sue operazioni in Ucraina. Tuttavia, Teheran nega queste affermazioni.

