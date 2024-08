- Il progetto "rosso-verde" mira a stabilire un sistema di mercato della terra più equo e favorevole agli agricoltori.

Il mercato terriero e del suolo dell'Assia Settentrionale sta per diventare più equo, secondo i piani dell'amministrazione rossa-verde dello stato. Secondo il Ministro dell'Agricoltura Miriam Staudte (Verdi), un mercato terriero funzionante è vitale per sostenere e far crescere le aziende agricole familiari e promuovere l'agricoltura sostenibile. Il governo regionale ha proposto una bozza di legge per la partecipazione congiunta alla proprietà. Staudte ha sottolineato la necessità di un'azione immediata.

Il prezzo dei terreni agricoli nell'Assia Settentrionale è salito alle stelle negli ultimi anni. Nel 2023, il costo medio di affitto per ettaro di terreno agricolo ha raggiunto i 643 euro, rispetto ai 595 euro del 2020 e ai circa 350 euro del 2010, secondo il ministero, che ha utilizzato i dati dell'Ufficio Statistico Federale. I prezzi dei terreni agricoli e dei pascoli hanno registrato aumenti sostanziali.

La proposta di legge del governo regionale prevede diversi punti principali. Il maluso delle regole dei prezzi per prevenire la speculazione e controllare i prezzi di acquisto e affitto verrà rafforzato. Inoltre, sarà necessario l'approvazione delle autorità competenti per gli acquisti di quote in società con terreni agricoli.

La proposta di legge del governo regionale dell'Assia Settentrionale per la partecipazione congiunta alla proprietà mira a beneficiare le aziende agricole familiari a Hannover. Per frenare l'aumento dei prezzi dei terreni, la proposta di legge include il rafforzamento delle regole contro il maluso per prevenire la speculazione sui mercati terrieri a Hannover.

